Zaira Nara habla por primera vez del dolor de haberse distanciado de Paula Chaves

Zaira Nara se mostró conmovida al abordar el tema de su distanciamiento y conflicto con Paula Chaves: "Es un asunto sumamente delicado". La modelo y conductora brindó una entrevista para el programa Intrusos en América TV, donde profundizó sobre diversos temas. Además de desmentir los rumores de un posible embarazo con su actual pareja, Facundo Pieres, Zaira compartió detalles sobre la actualidad de su relación con Paula Chaves, quien fue su amiga durante muchos años.

Cuando Marcela Tauro le preguntó sobre su relación con Paula, Zaira Nara mostró cierta emotividad: "En este momento, no hay relación. Me duele, y es un tema muy delicado que prefiero mantener en la intimidad", expresó. Añadió con firmeza: "Ya he hablado lo suficiente desde mi perspectiva, y no tengo más que agregar. No deseo ahondar más en un tema que me afecta profundamente, hay cuestiones que considero privadas".

Respecto a la posibilidad de trabajar nuevamente con Paula en televisión, Zaira comentó: "Me contactaron desde Telefe, y sé que si aún no la llamaron a Paula, lo harán. No necesariamente para colaborar en La Peña juntas, sino para que una de nosotras participe". Sin embargo, dejó claro que, debido a su apretada agenda, le resultaría difícil asumir una responsabilidad de tal magnitud.

En cuanto a su separación de Jakob Von Plessen, la modelo y conductora compartió sus sentimientos: "Lo más difícil es la tenencia compartida; mis hijos tienen dos vidas, una con mamá y otra con papá". Con estas palabras, Zaira Nara reveló la complejidad de enfrentar situaciones personales mientras mantiene un perfil profesional activo.