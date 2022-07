Zambrano y una utilidad para el país, mirar al modelo chileno

Alejandro Zambrano, director de Zambrano & Cía, dijo que este es “un año excepcional” para la ganadería, sostuvo que el posible TLC de Uruguay con China podrá traer beneficios para varios sectores del país y también comentó sobre la baja en el valor del dólar que hubo en gran parte de 2022.

¿Cómo ve los avances en el TLC de Uruguay con China?

Perfecto, me parece espectacular. Gente que tendría que apoyar este tipo de iniciativas puso alguna alerta un tiempo atrás hacia la parte geopolítica, pero creo que quedó claro que este es un acuerdo comercial y no político y es necesario.

Si se confirma y se da, es un cambio con respecto a la lógica uruguaya, donde siempre estamos por y nunca concretamos. Nunca va a haber un momento ideal. Hay que tratar de contemplar a la mayoría de los uruguayos y este tipo de acuerdos da eso. Hay que mirar el modelo chileno, que lo único que recogió de esos acuerdos y tratados fueron beneficios. Chile es un país que exporta muchos miles de dólares más que Uruguay por estos acuerdos.

¿Pueden darse nuevas oportunidades para la ganadería?

Sin duda, pero no solo para el mercado ganadero, sino en general. China también se va a beneficiar y nos va a poder vender muchas más cosas, y hay mucha gente que vive de eso. Se va a generar que entren otros productos básicos que el Uruguay precisa, a otro nivel de costos, lo que también es importante. Renegamos de comprar más baratas cosas que se necesitan y después nos estamos quejando de la inflación, esas importaciones definen los niveles de inflación que Uruguay tiene.

¿Cómo afectaron en el primer semestre los cambios del dólar?



Pensando a nivel de competitividad y productivo es mejor tener un dólar que no esté muy debilitado frente a la moneda local y eso no se dio. En realidad al productor directo no le pega tanto como a los actores de la industria, que procesan y contratan mucha mano de obra en pesos. Sí se generan diferencias competitivas con los países de la región.

¿Cómo ve al mercado ganadero?

Los ganaderos tuvieron un cierre de ejercicio excepcional, o de los mejores años, sin duda, más los que tienen sistemas mixtos (agrícola-ganadero).

Hoy hay alguna inquietud sobre el ajuste de los commodities en el mundo, pero para mí (el mercado) sigue siendo optimista, auspicioso y seguro. En la medida en que la primavera se acerque y los ganados mantengan más o menos este nivel de valores, la gente agarrará coraje.

¿Cómo está la oferta ganadera?

Hay menos oferta y la demanda está un poco más tranquila, por la época del año. Estamos atentos a lo que pasa con el ganado gordo.

Lo que sale al mercado atrayendo valores se coloca rápido y obviamente la gente que tiene posibilidades forrajeras y tiene que reponer está muy atenta al mercado. Sigue habiendo mucho interés para los ganados para los encierro, sea cuota o no: novillos arriba de 350 o 400 kilos, vaquillonas pesadas y también categorías de terneros si están castrados.