Centro Ceibal informa: Nuevas Bases de Registro de Proveedores

Centro Ceibal informa:
Nuevas Bases Registro de Proveedores:
“Servicio de dictado de clases de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial por videoconferencia 2026”
Fecha de evaluación de propuestas: 13 de noviembre de 2025, 16:00 hs.
Nuevas Bases disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 30 de octubre de 2025, 11:00 hs.
La Recepción de Ofertas será exclusivamente a través del Portal https://compras.ceibal.edu.uy/vigentes
Contacto:
+598 26015773 | Av. Italia 6201, Edificio Los Ceibos, LATU, C.P. 11.500