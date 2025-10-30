Dólar
/ Remates y Legales / COMUNICADO

Centro Ceibal informa: Nuevas Bases de Registro de Proveedores

30 de octubre 2025 - 9:05hs
CEIBAL LOGO

Centro Ceibal informa:

Nuevas Bases Registro de Proveedores:

“Servicio de dictado de clases de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial por videoconferencia 2026”

Fecha de evaluación de propuestas: 13 de noviembre de 2025, 16:00 hs.

Nuevas Bases disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 30 de octubre de 2025, 11:00 hs.

La Recepción de Ofertas será exclusivamente a través del Portal https://compras.ceibal.edu.uy/vigentes

Contacto:

+598 26015773 | Av. Italia 6201, Edificio Los Ceibos, LATU, C.P. 11.500

www.ceibal.edu.uy

