Comunicado de General Motors de Uruguay S.A

General Motors de Uruguay S.A., (GMU) con el fin de salvaguardar la seguridad y satisfacción de sus clientes, convoca a los propietarios de vehículos Chevrolet Spin MY 2013-2018, para que contacten de inmediato a la red de concesionarios Chevrolet para programar la instalación de un sellador en la rejilla de entrada de aire situada debajo del parabrisas del vehículo y evitar la potencial filtración de agua en el compartimiento del motor.

Defecto: Se identificó que, en condiciones extremas, puede ingresar agua al compartimiento del motor a través de la rejilla de entrada de aire ubicada en la zona inferior del parabrisas. Si esto ocurre, el agua puede alcanzar la caja de fusibles y relés del compartimiento del motor y afectar su funcionamiento eléctrico.

Riesgo: Si el agua llega a la caja de fusibles y relés, puede producirse un cortocircuito eléctrico. Esto podría generar el accionamiento involuntario del motor de arranque. En los vehículos con transmisión manual, si una marcha está engranada, el vehículo podría moverse de manera inesperada. Además, los intentos repetidos de arranque podrían causar sobrecalentamiento en el compartimiento del motor y, en consecuencia, aumentar el riesgo de incendio y de accidente.

Solución: GMU convoca nuevamente a los propietarios de los vehículos en cuestión para que -previa concertación de visita, y preventivamente- concurran al Concesionario o Taller autorizado Chevrolet de su preferencia, a los fines de que gratuitamente se instale un sellador adicional en la rejilla de entrada de aire situada debajo del parabrisas. En caso de que su vehículo Chevrolet haya sido vendido a otra persona, GMU le solicita tenga a bien comunicarse con algún concesionario Oficial Chevrolet para proporcionar el nombre, dirección, teléfono y correo electrónico de dicha persona.

El teléfono para consultar cualquier duda sobre esta comunicación es el 0800-2438 del Centro de Atención al Cliente Chevrolet.