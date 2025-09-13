Llamado a Concurso de ingreso a la Camara de Senadores

8 (ocho) cargos vacantes del grado Chofer del Escalafón “E” - Oficios de la Cámara de Senadores, según el siguiente detalle: hasta 7 (siete) cargos entre toda la ciudadanía, y hasta 1 (un) cargo entre los ciudadanos que deseen postularse para concursar amparados en la Ley Nº 19.122, de 21 de agosto de 2013, “Fijación de disposiciones con el fin de favorecer la participación en las áreas educativa y laboral, de los afrodescendientes”. Las inscripciones para cubrir dichas vacantes se harán exclusivamente por medio de la página web (www.parlamento.gub.uy) desde las 14:00 horas del día 26 de setiembre de 2025 hasta las 14:00 horas del día 10 de octubre de 2025. El instructivo y formulario de inscripción, así como las bases generales y las bases particulares, se encuentran a disposición en la página web señalada.