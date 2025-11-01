Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Pago de dividendos

1 de noviembre 2025 - 5:00hs
PAMER S.A.

PAGO DE DIVIDENDOS

Se comunica a los tenedores de acciones de PAMER S.A., que a partir del 06 de noviembre de 2025, en nuestras oficinas de la calle Luis Alberto de Herrera Nº 3113 se procederá a realizar el pago de dividendos correspondiente al ejercicio económico Julio 2024 – Junio 2025 aprobado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas con fecha 29 de octubre de 2025.

Este pago se efectuará a razón de 39,12927% del valor nominal de acciones presentado.

Con tal finalidad agradecemos presentarse los días lunes, miércoles o viernes en el horario de 14 hs. a 16 hs.

A partir del día 02 enero de 2026 se atenderá exclusivamente los días miércoles en el mismo horario.

Se solicita coordinar con antelación la visita por el tel. 24804242.

EL DIRECTORIO

Montevideo, 01 de noviembre de 2025.

