XXXIV Asamblea General Ordinaria
El Consejo Directivo convoca e invita a todos/as sus Socios/as a concurrir a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el martes 19 de agosto de 2025, en 1er llamado de las 10.30 hs en la sede del Instituto, Nueva York 1673, Montevideo.
Orden del Día:
- Presentación de Memoria Institucional
- Estados Contables 2024 -2025
- Designación de Comisión Electoral 2025
- Temas varios
Manuel Herrera Sanguinetti Nan José Baptista
Presidente Secretario