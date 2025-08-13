Dólar
/ Remates y Legales / Asamblea

XXXIV Asamblea General Ordinaria

13 de agosto 2025 - 5:00hs
MU-logo-serrana

XXXIV Asamblea General Ordinaria

El Consejo Directivo convoca e invita a todos/as sus Socios/as a concurrir a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el martes 19 de agosto de 2025, en 1er llamado de las 10.30 hs en la sede del Instituto, Nueva York 1673, Montevideo.

Orden del Día:

- Presentación de Memoria Institucional

- Estados Contables 2024 -2025

- Designación de Comisión Electoral 2025

- Temas varios

Manuel Herrera Sanguinetti Nan José Baptista

Presidente Secretario

Temas:

Asamblea Asamblea General

