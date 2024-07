Video: ¿El tiro del año? El increíble punto que hizo Quentin Halys en el torneo de Gstaad

quentin halys.mp4

Torneo de Gstaad

El de Gstaad es un torneo oficial de tenis que se celebra todos los años en el mes de julio desde 1915 sobre tierra batida en la localidad de Gstaad, Suiza.

Forma parte del ATP Tour 250 y los jugadores que más veces lo ganaron los españoles Sergi Bruguera y Alex Corretja, en tres ocasiones cada uno.

Los otros partidos de cuartos de final de la edición 2024 los disputan Jan-Lennard Struff vs Tomás Etcheverry, Stéfanos Tsitsipas vs Fabio Fognini y Félix Auger-Aliassime vs Matteo Berrettini.