A río revuelto... crecen las oportunidades para Uruguay en Europa

Con los vecinos y competidores resistiendo la trazabilidad y la posibilidad de que se reduzcan los niveles de comercio con Estados Unidos, el escenario parece favorable para las exportaciones uruguayas que se concentran en productos del agro: celulosa y madera, carne vacuna, arroz, colza y soja son los principales, pero también es un destino clave para lana, frutas y miel.

“Es un momento de enorme oportunidad para que nuestros productos entren a la UE con más facilidad, con menos aranceles y con mayor diversificación”, afirmó Carolina Moreira, presidenta de la Cámara de Comercio Uruguay Países Nórdicos y Gerente de Sustentabilidad y Comunicaciones de Montes del Plata.

Una vez ratificado el acuerdo, reducirá el 70% de los aranceles impuestos por la UE de manera inmediata, mientras que el resto se eliminará progresivamente en hasta 10 años por “canastas de desgravación”.

La saga de aranceles

Mientras los mercados mundiales buscan señales de previsibilidad que apacigüen la incertidumbre, la realidad se empeña en mantener altos los niveles de volatilidad.

Esta semana pateó el tablero el Tribunal de Comercio Internacional, que declaró ilegales los aranceles generalizados a las importaciones impuestos por el presidente estadounidense.

Los mercados bursátiles celebraron la sentencia, que alejaría la amenaza de colocar a Estados Unidos en recesión y provocar un aumento de los precios, pero 24 horas después un Tribunal de Apelaciones dejó en suspenso (al menos hasta el 9 de junio) esta resolución, devolviendo la incertidumbre a los mercados.

En la UE, que negociaba con el gobierno de Trump sobre la base de un rango de aranceles de 10% al 50%, este último en pausa hasta julio, “ahora el punto de partida tiene que ser la situación previa a la imposición de estos aranceles", dijo el ministro de Economía y Comercio de España, Carlos Cuerpo.

Pero esto no necesariamente será así, en el caso de la Unión Europea los aranceles sectoriales se mantienen, como el 25% al sector automovilístico, el acero y el aluminio.

Acuerdo Mercosur Unión Europea, con la lapicera pronta

En este contexto cambiante, la ratificación del acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur es "urgente" ante el aumento de las tendencias proteccionistas en el mundo, según dijo en Montevideo el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, David McAllister, quien visitó Uruguay esta semana junto a una delegación de eurodiputados.

El político alemán dijo a la agencia EFE que “durante décadas, Estados Unidos ha sido un pilar del orden internacional basado en normas”, pero que “ahora hay señales evidentes de que la nueva administración está menos dispuesta a seguir desempeñando ese papel".

La expectativa crece por la posibilidad de cerrar el acuerdo durante la presidencia de Brasil en el Mercosur, en el segundo semestre del año.

“Desde Cancillería esperamos llegar al mes de diciembre con la confirmación del lado de ellos. En nuestro lado les dijimos que nosotros estamos todos preparados”, aseguró el canciller uruguayo Mario Lubetkin, y afirmó que “Uruguay tiene la voluntad de dar una señal muy clara” y ser el primer país de la región en ratificar el acuerdo.

En una mesa de diálogo de los eurodiputados con representantes del sector privado, particularmente de empresas de origen europeo, en la que participó Moreira, “quedó claro que lo que está ocurriendo es una aceleración de los acuerdos comerciales por una lógica geopolítica; si bien sigue habiendo discrepancias en la interna, se fortalece la importancia de tener aliados comerciales”.

Tercer socio comercial para Uruguay

La UE es el tercer socio comercial en importancia para Uruguay , detrás de China y Brasil y por delante de Estados Unidos y Argentina.

, detrás de China y Brasil y por delante de Estados Unidos y Argentina. En 2024 fue el destino de 14% del total de exportaciones uruguayas de bienes, con un monto de US$ 1.786 millones , 3% menos que en 2023.

, 3% menos que en 2023. La balanza comercial fue positiva en US$ 485 millones según los datos de Uruguay XXI, con importaciones de US$ 1.301 millones que bajaron 5% interanualmente.

Los principales productos de exportación son la celulosa y la madera, la carne vacuna y el arroz.

Entre los 15 principales rubros de exportación a países de la UE, 12 son agropecuarios y en 2024 sumaron casi US$ 1.700 millones, el 94% del total.

La celulosa concentra el 53% de la facturación –US$ 962 millones en 2024– y la madera otro 4,5% con US$ 87 millones.

La carne vacuna avanzó hasta el 21% del total con un crecimiento de US$ 324 millones a US$ 372 millones el año pasado. Las exportaciones de este rubro aumentaron 43% en cinco años. Y en 2025, hasta el 24 de mayo, se incrementaron 38% en volumen y superan los US$ 200 millones en menos de cinco meses. En lo que va del año los países de la UE representan el 13% del volumen embarcado y el 19% de los ingresos.

El arroz es el rubro agrícola que obtendría mayores beneficios con el acuerdo de libre comercio y no está sujeto a la exigencia de trazabilidad.

La Asociación Cultivadores de Arroz (ACA) sostiene que el tratado posibilitaría el incremento del flujo comercial de arroz a Europa con mayor grado de elaboración del que actualmente se exporta.

El acuerdo establece un cupo de 60 mil toneladas de arroz sin arancel desde el Mercosur a Europa y mejora las condiciones para el ingreso de arroz pulido, hoy sometido a un arancel prohibitivo por lo que los envíos se reducen a arroz cargo de menor valor.

Uruguay exporta la mayoría del arroz que el Mercosur envía a Europa y en 2023 se pagó US$ 7 millones en las Aduanas europeas con un arancel de 6,79%.

En 2024 los países de la UE importaron 198 mil toneladas de arroz uruguayo por US$ 131 millones con un incremento interanual de 18% en dólares.

La corriente exportadora hacia la Unión Europea creció 60% en volumen y 115% en divisas entre 2022 y 2024, considerando que hace dos años Uruguay le vendió a este destino 124 mil toneladas por US$ 60 millones.

Las exportaciones de soja a la Unión Europea son irregulares, saltaron de menos de US$ 12 millones en 2020/2021 a US$ 100 millones en el bienio 2022/2023 pero en el 2024 no se registraron envíos.

En colza la Unión Europea es el principal cliente, con un pico de exportaciones por US$ 164 millones en 2023. La colza tiene su propia lógica de certificaciones y el destino es mayoritariamente para biocombustibles.

Acceso de la carne

Hay dos mecanismos por los cuales mejorará el acceso de la carne vacuna del Mercosur al mercado europeo con la entrada en vigencia de un acuerdo de libre comercio: por un lado, la eliminación del arancel de la cuota Hilton y, por otro, la creación de una nueva cuota de 99.000 toneladas peso canal, señaló un informe elaborado por el Instituto Nacional de Carnes (INAC) que detalla las implicancias del avance del acuerdo para la carne uruguaya.

El beneficio del arancel cero para cuota Hilton, considerando una tasa vigente de 20%, tiene un impacto heterogéneo entre los cuatro países del bloque determinado por los volumenes.

En el caso de Uruguay el ahorro arancelario se estima en US$ 14 millones, y para el bloque en su conjunto implicaría un ahorro arancelario aproximado de US$ 100 millones, con Argentina representando dos tercios de este beneficio. En todos los casos, favorece tanto a los exportadores como a los importadores.

A través del acuerdo se creará una nueva cuota para carne vacuna del Mercosur de 99.000 toneladas peso canal con un arancel de 7,5%.

El 55% del volumen debe enviarse enfriado y el restante 45% debe ir congelado.

La entrada en vigor será escalonada en cino años.

A diferencia de otras cuotas que utiliza la carne uruguaya para ingresar a UE, en este caso no hay ningún requisito para la alimentación de los animales: no es exclusivamente para animales a pasto (como la Hilton) o a grano (como la 481).

El INAC estima que esta cuota tiene un valor económico para los países del Mercosur de más de US$ 600 millones aproximadamente y el porcentaje de este beneficio a asignarse a Uruguay por este mecanismo depende directamente de la cuotaparte de la misma que pueda usufructuar.

Comercio de EEUU a la UE

Las exportaciones agropecuarias de Estados Unidos a la UE alcanzaron un récord de US$ 12.800 millones en 2024.

La UE es un mercado clave para productos estadounidenses como frutos secos, soja, trigo, vinos y bebidas espirituosas, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

La primera reacción de la UE al anuncio arancelario de Trump el 3 de marzo fue el anuncio de contramedidas "rápidas y proporcionadas" por valor de 26.000 millones de euros a diversas importaciones de Estados Unidos, entre otras a las compras de soja, carne vacuna y de pollo.

Estados Unidos es el principal proveedor de soja para la UE. Hasta principios de abril sus ventas 2024/2025 sumaban 5,28 millones de toneladas, el 52% de los 10,07 millones comprados por la UE. El segundo proveedor de soja a Europa es Brasil.

Las exportaciones de carne vacuna de EEUU a la UE cayeron 15% en 2024 de 20.481 a 17.320 toneladas por un valor de US$ 288 millones y concentradas en cortes de alto valor.

Por su parte, la UE exporta a Estados Unidos unos US$ 28.000 millones en productos agroalimentarios: vinos y bebidas espirituosas (27%), preparados de cereales 10%, cervezas y sidras 7% y productos lácteos 7%.

Ventaja regional

La calificación de Uruguay en la lista de bajo riesgo de deforestación, a diferencia de todo el resto de los países sudamericanos excepto Chile, “permitirá agilizar los controles para el ingreso de productos nacionales al mercado europeo y refuerza el posicionamiento de Uruguay como proveedor confiable y comprometido con la sostenibilidad ambiental”, afirmaron desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

Uruguay contará con procedimientos simplificados en los controles de ingreso de estos productos al mercado europeo, por lo que sólo el 1% de los cargamentos con mercadería proveniente de Uruguay será inspeccionado, indicó el Ministerio.

Los controles son del 3% para los países de riesgo estándar, como Argentina, Brasil y Paraguay, y del 9% los de alto riesgo como Rusia.

“Uruguay está pronto para empezar a jugar en esa cancha, tiene todas las certificaciones y los procesos aceitados”, afirmó el presidente del INAC, Gastón Escayola, en Tiempo de Cambio de Radio Rural.

La plataforma de certificación de Uruguay fue presentada el año pasado a las autoridades e importadores europeos y ya se realizaron exportaciones bajo sistemas libre de forestación para productos de la madera y carne vacuna a modo de prueba.

En cuanto a la soja “la solución gubernamental va a estar hasta la portera del campo; el sojero o las empresas que le compren van a estar con el gran desafío de la trazabilidad portera a puerto, hay un gap de trazabilidad para garantizar esa soja que sale desde el campo”, afirmó Juan Pablo Núñez, Ingeniero agrónomo y ejecutivo comercial de la certificadora LSQA.

La falta de claridad acerca de que qué documentación van a solicitar desde Europa “está retrasando la aplicación de las herramientas informáticas” en Argentina y Paraguay, afirmó Núñez en Tiempo de Cambio de Radio Rural.