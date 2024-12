INAC señaló oportunidades y desafíos para la exportación de carne bovina con base en el acuerdo Mercosur-UE

Con base en datos actualizados al cierre de noviembre, el 33% de los ingresos por colocaciones externas de carne vacuna (US$ 1.900 millones es el total acumulado) procedieron desde el USMCA (Estados Unidos, Canadá y México), 29% desde China y 18% desde la UE (US$ 333 millones).

Con sus 450 millones de personas, la UE representa el 6% de la población mundial y se consolida como la segunda mayor economía del mundo, concentrando el 17% del PIB global.

El bloque cuenta con 27 países luego de que en 2020 el Reino Unido dejara de formar parte de la UE.

En materia de carnes, la UE representa el 6% de la importación mundial de carne bovina, 21% de la importación mundial de carne ovina, 5% de la importación mundial de carne aviar y el 1% de la importación mundial de carne porcina, considerando en todos los casos el comercio extra-bloque, se señaló.

El acuerdo prevé libre comercio (arancel cero) para más del 90% de los bienes existentes.

Para los otros productos, considerados más sensibles, se prevé acceso regulados a través de cuotas. Esto implica que existe una reducción arancelaria sujeta a un volumen acotado y específico de importación. Cuando se utiliza esta cuota totalmente, se vuelve al arancel por defecto. Esta es una práctica recurrente de UE en materia de importación de productos de origen en el agro, realizándolo no solo en este sino en todos sus acuerdos anteriores.

Esta negociación contiene acceso cuotificado para los siguientes productos:

Exigencias sanitarias y otras: cero relajamiento

Desde el INAC se puntualizó que el acuerdo no involucra ningún tipo de relajamiento en el cumplimiento de las exigencias técnicas que la producción de Mercosur debe cumplir a la hora de ingresar al mercado europeo (normas sanitarias, exigencias en materia de no deforestación, etcétera).

Acuerdo comercial para la carne vacuna

El acuerdo prevé que el acceso de carne bovina del Mercosur al mercado europeo mejore a través de dos mecanismos:

Eliminación del arancel de la cuota Hilton.

Creación de una nueva cuota.

Eliminación del arancel de la cuota Hilton

La tasa vigente es de 20%. El beneficio de la eliminación de la misma tiene un impacto heterogéneo entre los cuatro países del bloque, dado que los mismos cuentan con contingentes de distinto tamaño, tanto en términos absolutos como relativos.

Para Uruguay, el ahorro arancelario involucrado en esta rebaja se estima en US$ 14 millones. Para el bloque en su conjunto, la eliminación de la tasa implicaría un ahorro arancelario aproximado US$ 100 millones. Por la magnitud de los contingentes, se estima que Argentina representa dos tercios de este beneficio. En todos los casos, el ahorro arancelario favorece tanto a los exportadores como a los importadores.

Creación de una nueva cuota

El texto prevé la creación de una nueva cuota para carne bovina, que cuenta con las siguientes características:

Volumen: 99 mil toneladas peso canal.

Arancel intracuota: 7,5%.

Alimentación del ganado: sin restricciones.

Método de conservación de la carne: 55% del volumen debe enviarse enfriada. El restante 45% debe ir congelado.

Mecanismo de asignación del contingente: administrado por Mercosur.

Entrada en vigor: escalonada en 5 años.

Esta cuota, a diferencia de otras cuotas que utiliza la carne uruguaya para ingresar a UE, no tiene ningún requisito para la alimentación de los animales: no es exclusivamente para animales a pasto (como la Hilton) o a grano (como la 481). Ambos tipos de producto podrían enviarse a través de esta cuota. Sin embargo, incorpora la novedad de tener dos subcontingentes de volumen fijo, uno para cada mecanismo de conservación de la carne: hay proporciones fijas en la relación enfriado/congelado. El hecho de que no se pueda utilizar enteramente para carne enfriada reduce el valor económico de la concesión.

El INAC estima que esta cuota tiene un valor económico para los países del Mercosur de más de US$ 600 millones aproximadamente.

El porcentaje de este beneficio a asignarse a Uruguay por este mecanismo depende directamente de la cuotaparte de la misma que pueda usufructuar.

Cómo sigue la gestión

Tras la conclusión de las negociaciones, el siguiente paso es la revisión legal de los textos acordados y su traducción a todos los idiomas oficiales de la UE.

El acuerdo comercial revisado será enviado por la Comisión Europea al Consejo de la UE.

En este órgano la propuesta debe obtener la aprobación por mayoría calificada. Esto implica el voto a favor de al menos el 55% de los Estados miembros (15 de 27) que representen el 65% de la población total de la UE.

Francia se ha manifestado contraria al acuerdo y encabeza el esfuerzo por alcanzar una minoría de bloqueo en el Consejo, que requiere el voto de al menos cuatro Estados miembros que representen, en conjunto, el 35% de la población de la UE.

Francia cuenta con 15% de la población del bloque. Otros países de gran magnitud ya se han manifestado en favor del acuerdo (Alemania y España). El país que puede definir el destino de este acuerdo es Italia, con 13% de la población.

En caso de superarse la etapa de Consejo, el acuerdo deberá ser remitido al Parlamento Europeo, donde será estudiado por las comisiones de Comercio Internacional y de Asuntos Exteriores y luego votado en el pleno, donde necesitará ser aprobado por mayoría simple.

Una vez completado todo el procedimiento dentro de la Unión Europea, el acuerdo comercial será firmado por las partes y deberá cumplir con los requisitos normativos internos de cada Estado del Mercosur para su entrada en vigor definitiva.

Antecedentes de acuerdos comerciales de UE demuestran que el cumplimiento de estas etapas puede insumir varios semestres, concluyó el INAC.

