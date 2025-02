Efecto Trump: el precio de exportación de la carne uruguaya a Estados Unidos podría subir hasta 15%

Canadá fue el segundo proveedor con algo más de 300 mil toneladas.

México fue el cuarto proveedor con unas 200 mil toneladas.

La medida tarifaria podría aumentar los precios de la carne en el mercado de Estados Unidos e impulsar las exportaciones de Uruguay, que coloca volúmenes menores en ese destino y es el sexto proveedor en importancia.

La imposición de aranceles a los dos países limítrofes daría ventajas de precios a la producción local y a las importaciones no afectadas por las nuevas tarifas, como, precisamente, las procedentes de Uruguay.

Y, al mismo tiempo, haría elevar los precios del ganado y la carne vacuna de América del Norte, debido a la reducción de la oferta.

WhatsApp Image 2025-02-06 at 19.43.49.jpeg

EEUU, Trump, China y Uruguay

En 2017, cuando Trump inició su primera presidencia, Estados Unidos era un cliente importante para las carnes de Uruguay, con compras de 70 mil toneladas anuales.

Pero ya los ojos del mercado estaban puestos del otro lado del mundo, en una pujante China que alcanzaba las 200 mil toneladas anuales y llegaría a 370 mil en 2021, al final de un primer período del magnate que estuvo marcado por la guerra comercial con China.

En 2025 el panorama de los mercados de carne es otro.

Lo que Trump haga o deje de hacer tendrá más peso para Uruguay y específicamente para la carne vacuna, el primer rubro de exportación a Estados Unidos con 50% de las divisas ingresadas desde ese país el año pasado: US$ 650 millones, casi el triple que en 2016 y 2017.

El volumen estuvo en 2024 apenas por debajo del enviado a China: 156 mil toneladas frente a unas 190 mil del gigante asiático según los datos primarios del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Y el presente año 2025 comenzó con Estados Unidos superando a China tanto en facturación como en volumen, en una tendencia a consolidarse como el principal mercado para la carne uruguaya.

Hace un año el mercado chino representaba el 43% de las exportaciones uruguayas de carne vacuna y EEUU el 34%.

Para el principio de este año las posiciones se invirtieron: EEUU el 41% y China el 32%.

La diferencia es más pronunciada si se mide en dólares, considerando que EEUU paga más que China: los ingresos del mercado norteamericano en enero ascienden a 43% y los de China a 24% del total.

El promedio de precio por tonelada fue de US$ 4.160 en las exportaciones a EEUU durante 2024 y de US$ 3.300 en el caso de China, y en el último mes EEUU pagó casi US$ 5.000 por tonelada frente a US$ 3.400 del mercado chino.

WhatsApp Image 2025-02-06 at 19.43.49 (1).jpeg

Trump pateó el tablero

Para este segundo período de Trump, que asumió el 20 de enero, se esperaban nuevamente tensiones comerciales con China. Sin embargo, su primer objetivo fueron sus vecinos México y Canadá, socios en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta), a los que impuso aranceles de 25% para el ingreso de sus productos a Estados Unidos.

En segundo plano quedaba el arancel de 10% a los productos chinos.

La primera patada de Trump al tablero del comercio mundial desacomodó las fichas de un 2025 que ya se anticipaba como desafiante para la ganadería y la industria de la carne en Estados Unidos.

La declaración de guerra comercial eleva el nivel de incertidumbre, por más que sendos armisticios negociados a contrarreloj con los mandatarios de México y Canadá dejaron en suspenso por un mes la aplicación de aranceles.

Pero el mercado recibió el golpe.

Incluso luego de esta pausa, “el mercado da por descontado que en el segundo trimestre del año la Casa Blanca desatará una lluvia de aranceles mayores y más estructurales”, informó Reuters.

Las reglas de juego cambiaron o, al menos, se hacen imprevisibles.

Además de que está en juego una porción de mercado de exportación de medio millón de toneladas, cada año ingresan dos millones de cabezas de ganado en pie desde México y Canadá con destino a los corrales de engorde estadounidenses.

WhatsApp Image 2025-02-06 at 19.43.24.jpeg

¿Cuáles pueden ser sus efectos?

Si bien el arancel es del 25% para la carne vacuna canadiense y mexicana, la ventaja competitiva para Uruguay no se traduce automáticamente en un precio 25% más alto para su carne vacuna.

En cambio, la dinámica del mercado (como la negociación con compradores estadounidenses y las relaciones contractuales) y la dilución de la competencia desde otros orígenes como Australia y los otros países del Mercosur determinará la prima de precio real que se puede obtener.

Los estudios empíricos sobre la desviación del comercio y los efectos de los precios en contextos similares a veces sugieren que los precios para proveedores alternativos pueden incrementarse en el rango de 5% a 15% en condiciones favorables.

En un escenario en el que la demanda es moderadamente inelástica y Uruguay tiene algunas restricciones de oferta, los exportadores podrían aumentar sus precios aproximadamente entre un 10% y un 15% en relación con el precio anterior al arancel.

En cambio, si la oferta es abundante y los compradores son muy sensibles a los precios, la prima podría estar más cerca del 5% o 10%.

El shock inmediato

“En el cortísimo plazo es malo porque saca el foco de todo, siempre las noticias de shock aunque parezcan buenas son malas”, consideró el director de Opticarnes, Michel Decker, sobre la disrupción arancelaria.

“Después puede haber ventajas en el mediano o largo plazo” aunque advirtió que el acceso de proveedores como Australia y Nueva Zelanda al mercado estadounidense es una competencia fuerte para Uruguay.

La incertidumbre que generó el anuncio de los aranceles y su posterior suspensión tiene consecuencias que en lo inmediato distraen y que incluyen las contramedidas que consideró Canadá, por ejemplo, de gravar también con 25% de arancel a una lista de productos estadounidenses.

Entre los importadores que trabajan con Uruguay muchos también hacen negocios con Canadá y México, que en este mes van a concentrar su atención “tratando de comprar todo lo posible antes de las tarifas”.

A su vez, “¿qué hace un importador canadiense en estos 30 días? Comprar lo más que puede de EEUU antes de las tarifas, stockearse; no va a comprar de Uruguay en este plazo, lo va a poder hacer después”, comentó el trader.

En 2024 Canadá compró más de 100 mil toneladas de carne en EEUU y en Canadá unas 12 mil.

“El mundo está leyendo con mucha atención las medidas, las contramedidas (…) y todavía no es claro, obviamente alimenta un escenario de incertidumbre”, dijo Marcelo Secco, gerente de Marfrig Uruguay en radio Rural. “Hay que esperar”, consideró.

Estados Unidos firme y China quieta

La demanda de los consumidores estadounidenses no se ha visto afectada por el incremento de los precios durante los últimos años de inflación alta y ajustes del stock ganadero, tendencias que continuará este año.

Mientras los actores del mercado se ponían a hacer cuentas sobre el impacto que tendría la aplicación de estos aranceles, los datos oficiales de stock informados el 31 de enero confirmaron que se agudiza la falta de ganado y se enlentece la recuperación del rodeo.

Las existencias ganaderas bajaron de 87,2 a 86,7 millones entre enero de 2024 y de 2025 estableció el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) en su informe ganadero anual.

La contracción de alrededor de 1% es generalizada en las distintas categorías y en los corrales, con algunas excepciones como las vacas de razas lecheras que subieron ligeramente, un dato que confirma que las dificultades se concentran en el rodeo de carne.

Es el stock más bajo desde 1951 y en los últimos cinco años se redujo en 8 millones de cabezas, un 8,5% del total de animales.

La faena en 2025 será la más baja desde 2015, con una disminución de casi 1,4 millones de cabezas respecto a 2024 y de 4 millones en comparación a 2022, un descenso de 11% en los últimos tres años.

WhatsApp Image 2025-02-06 at 19.55.14.jpeg

En este escenario el director de Opticarnes proyecta que “Estados Unidos va a ser un mercado tan importante como el año pasado”, y espera que la demanda desde Uruguay siga firme en contraste con la de una China “quieta”.

Decker subrayó que además de estos factores este año “los tipos de cambio están siendo una variable tremendamente importante” en las oscilaciones del mercado.

En ese sentido sostiene que “Uruguay está mejor posicionado” a nivel de estabilidad porque es “el único país que compra la hacienda en dólares” y los impactos cambiarios no son tan directos en el costo de la materia prima, como ocurre en Brasil.

Más allá de los movimientos que generan las decisiones de Trump, en el mapa de la oferta y demanda de carne es necesario estar atento al espacio que deja otro proveedor por razones políticas, sanitarias o comerciales.

En el recientemente abierto mercado de Filipinas, si Uruguay coloca 20 mil toneladas en su primer año... “a alguien vamos a tocar”, señaló.