Rodeo de ovinos seguirá en caída: un mundo con menos lana y donde el empuje de la carne no alcanza

Los buenos números que está mostrando el negocio de la carne de ovinos -algo positivo, sin dudas- no son suficientes para mantener la robustez de un sector productivo que sigue estando gravemente afectado por la fuerte caída de los precios de la lana .

Esta semana concluyó la zafra 2024/25 en Australia, aunque las ventas continuarán durante cuatro semanas con remates de la zafra 2025/26 y luego se celebrará el receso de invierno de tres semanas.

En el mercado uruguayo lo más destacado de la zafra actual es que se reactivó la demanda de China en lanas medias y gruesas.

Aun a bajos precios, los productores pudieron descongestionar stocks de varias zafras, lo que se vio reflejado en un incremento de los volúmenes de exportación.

Los precios siguen sin conformar, si bien en los últimos dos meses se percibió un repunte para estas categorías, con cotizaciones para lotes de 28 micras de lanas acondicionadas con grifa verde que llegaron a US$ 1,30 y US$ 1,40 por kilo luego de una larga temporada sumergidas por debajo de un dólar.

Balance en Australia

Esta temporada se ofrecieron 1.565.809 fardos en los centros de venta de Australia, 261.100 menos que un año atrás, con una caída de 14,3%.

“El valor de mercado de la lana subastada en la temporada fue de US$ 1.940 millones, US$ 298 millones menos que la temporada anterior, una caída del 13,3%”, indicó Australian Wool Exchange (AWEX).

La referencia de precios se mostró muy estable: abrió la zafra a US$ 7,73 por kilo base limpia y esta semana cerró en US$ 7,84, una diferencia de solo 1,4% anual.

El promedio de la temporada fue US$ 7,55 con picos de US$ 7,28 y US$ 8,21 por kilo.

En la última semana no se informaron negocios en el mercado local.

La faena ovina se duplicó

La faena ovina semanal saltó de 6.655 a 12.863 cabezas.

El frigorífico San Jacinto regresó a la actividad en el rubro y superó las 7.000 cabezas, la mayoría corderos.

El Instituto Nacional de Carnes (INAC) también registra el regreso de Bamidal a la actividad, con casi 3.000 cabezas, el 23% del total semanal.

Otro frigorífico, Somicar en Salto, que se encuentra en concurso de acreedores podría volver a la actividad en las próximas semanas con la autorización de la Justicia.

Fue la segunda semana de mayor actividad en los últimos tres meses, con una cifra superior a la de semanas equivalentes de 2023 y 2024.

La demanda de exportación a muy buenos precios, tanto desde Israel como el mercado de Brasil traccionan en un mercado de hacienda con poca oferta y valores en alza que han llevado al cordero a acercarse a los US$ 4,50 y a las ovejas a US$ 3,60 por kilo.

En junio la faena va bajando 18% interanual, por debajo del promedio de 29% que se redujo desde principios de año, con 289.632 cabezas en comparación a las 407.933 de 2024.

La exportación de la última semana fue muy limitada en volumen, aunque confirma los muy buenos valores de la semana anterior, ratificados por INAC por encima de los US$ 8.000 por tonelada.

A un valor promedio de US$ 6.500 para los últimos 30 días, se mantiene en niveles históricamente altos por el diferencial de precios que se obtiene en Israel, hoy destino de una cada cuatro toneladas que se exportan.

En lo que va de año el precio de la carne ovina de exportación aumentó 42,5% y junio se encamina a ser un mes récord, luego de cerrar mayo en US$ 4.828 por tonelada.