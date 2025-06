Baja $ 100 la garrafa de supergás y aumenta el precio de nafta y gasoil desde este martes

La garrafa de 13 kilos de supergás pasará de costar $ 1.150 a $ 1.050 , con un descenso de casi $ 8 por kilo de gas. La baja fue destacada por el diputado frenteamplista Gabriel Otero , que aseguró en una publicación de X que "hace 6 años que el supergás no bajaba de precio".

Los nuevos precios serán comunicados por la ministra de Industria, Fernanda Cardona, en una conferencia de prensa que se realizará este lunes.

La previsión de la Ursea

Durante las últimas semanas los precios internacionales de referencia en la costa del Golfo de México en EEUU se movieron al alza.

Esa tendencia se refleja en los datos que procesa El Observador a partir de lo publicado por la Administración de Información de Energía (EIA), y también en los datos que releva la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), sobre Precios Paridad de Importación (PPI).

El informe oficial ya aprobado dice que en el mes móvil que va entre el 26 de mayo y el 25 de junio, el PPI ex planta de la refinería de La Teja para la nafta Súper 95 –incluyendo agrocombustibles– se incrementó 1,08% respecto al mes anterior. Para el caso del gasoil común, el precio ex planta que arrojó el PPI de la Ursea aumentó 6,47% comparado con el mes pasado.

Los incrementos registrados durante el últimos mes en los precios PPI se explican principalmente por el aumento en los precios FOB, en línea con la suba del precio del barril de petróleo, que se vio impulsado por el contexto internacional en Medio Oriente. A mediados de junio, el barril WTI aumentó unos US$ 8 en promedio, pasando de aproximadamente US$ 65 a US$ 73 por barril.

Asimismo, los fletes considerados en la metodología también registraron aumentos, lo que se traduce en un impacto al alza en todos los PPI, según Ursea. En contraste, los precios FOB del butano y del propano no mostraron variaciones significativas en este período, por lo que los PPI del GLP y del propano se mantuvieron relativamente estables. Por último, el tipo de cambio registró una baja respecto al período anterior la cual impacta en un menor incremento de todos los PPI.