Brasil será libre de fiebre aftosa sin vacunación y hay una gran duda ganadera, ¿qué debería hacer Uruguay?

También se vacuna en el centro y el norte de Argentina –la Patagonia es libre sin vacunación desde 2013–, aunque está abierto el debate sobre dejar de vacunar: este año se decidió no innovar ante la alarma por brotes en países de Europa que eran libres de aftosa sin vacunación y no habían tenido casos en 50 años.

La presencia de fiebre aftosa y el estatus de libre de la enfermedad con vacunación constituyen las barreras comerciales más importantes para la industria ganadera.

Desde el punto de vista sanitario, la OMSA reconoce a los países como libres de fiebre aftosa sin importar si utilizan o no la vacunación, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en su código sanitario.

Pero algunos mercados establecen disposiciones adicionales para importar carne y productos cárnicos de países que aplican programas oficiales de vacunación contra la fiebre aftosa, entre ellos Estados Unidos, México y Canadá, la Unión Europea, el Reino Unido, Suiza, Chile, Corea del Sur y Japón.

En términos comerciales, esto implica que países como Uruguay no puedan exportar carne bovina y ovina con hueso a varios de los principales mercados importadores a nivel mundial.

A partir de mayo, entonces, todo Brasil tendrá una calificación superior a la de Uruguay que en los papeles es una ventaja competitiva para la carne norteña, procedente de 200 millones de vacunos.

Este cambio representa un incremento del riesgo para el ganado uruguayo, si bien el estado de Rio Grande do Sul fue declarado libre de aftosa sin vacunación en 2021, o sea que desde hace cuatro o cinco años el ganado que pasta cruzando la frontera seca al norte y al este no ha sido vacunado.

“Al quedar toda la población no inmunizada, los estados del centro y más al noroeste no actuarían como barrera. Sería gradual, en la medida que vaya cayendo la inmunidad a lo largo de los años y que ocurra recambio de animales”, apunta el veterinario Alejo Menchaca, coordinador de la Plataforma de Salud Animal del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA).

WhatsApp Image 2025-04-24 at 22.05.06 (1).jpeg

El riesgo aumenta para Uruguay

El riesgo de la enfermedad en Sudamérica se concentra principalmente en la región andina de Venezuela, fronteriza con Colombia.

Venezuela, que comparte una frontera de 2.200 kilómetros con Brasil, no tiene estatus oficial sobre fiebre aftosa frente a la OMSA.

“La información disponible sobre la situación sanitaria es escasa, fragmentada y, en muchos casos, contradictoria”, establece Menchaca. Esto supone una incertidumbre para la región.

En Brasil –y en Bolivia– el riesgo de eventuales brotes aumentará a medida que el rodeo pierda inmunidad frente al virus.

“El fin de la vacunación en Brasil eleva el riesgo para Uruguay, y eso debe ser contemplado con seriedad por quienes toman las decisiones estratégicas en materia de sanidad animal”, afirma Menchaca.

WhatsApp Image 2025-04-24 at 22.05.06.jpeg

Una discusión “que el país debe dar”

Si bien hay un consenso generalizado de que Uruguay debe seguir vacunando, la posibilidad de dejar de hacerlo para mejorar el acceso a mercados está presente.

El nuevo director de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Marcelo Rodríguez, sostiene que “es un proceso de discusión que el país debe dar”.

“Vacunar o no vacunar es el final de un proceso de análisis de acceso a los mercados, la relación costo-beneficio, cuáles son los riesgos y cómo prepararse para una situación de emergencia”, afirmó en Tiempo de Cambio de Radio Rural.

Tanto representantes de la industria frigorífica como de las principales gremiales agropecuarias consideran que Uruguay no debe dejar de vacunar, que lo que debe cambiar es la persistencia de sanciones comerciales a quienes vacunan.

“Es lo mismo (para el consumidor) si uno vacuna o no vacuna, lo importante es estar libre de aftosa”, afirmó el nuevo presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber.

Ferber afirmó que la ARU defenderá su firme posición de seguir vacunando en todos los ámbitos.

Respecto al nuevo estatus de Brasil, dijo que “si vacunábamos bien, ahora hay que vacunar mejor”, y ejercer un estricto control de frontera seca donde no haya trasiego de animales.

Ricardo Reilly, delegado de ARU en la Junta del Instituto Nacional de Carnes (INAC), advirtió que el reconocimiento de Brasil “en el corto plazo obliga a Uruguay a tomar aún mayores recaudos pensando en los próximos tres años cuando esos ganados pierdan el efecto residual de la vacuna”.

“Basta ver lo que está pasando en Europa con el descontrol en los brotes de fiebre aftosa en distintas zonas”, subrayó.

El vicepresidente de la Federación Rural, Emilio Mangarelli, reafirmó que Uruguay va a seguir peleando por el estatus sanitario de “libre es libre”, sin importar si es con o sin vacunación.

“Es evidente que la fiebre aftosa es una barrera pararancelaria que utiliza la Unión Europea”, afirmó en radio Sarandí el dirigente gremial, exponiendo el doble discurso europeo ante los brotes en su territorio.

726-min-1170x614.png Fiebre aftosa. Laboratorios Labis

La contradicción de Alemania

“Es gracioso ver cómo la sanidad alemana dice que no hay ningún problema de contagio, que no hay ningún problema de consumir esa leche si está pasteurizada, y que se puede comer la carne si se cocina, que no tiene ningún problema el tema de la fiebre aftosa”, sin embargo “cuando le queremos vender no es válida esa definición de que no tiene peligro”, dijo Mangarelli.

Tras el caso de aftosa detectado el 10 de enero de 2025 en búfalos de agua en el estado de Brandeburgo no se registraron nuevos casos y la OMSA restableció el estatus de libre de fiebre aftosa sin vacunación para toda Alemania el 14 de abril.

El mensaje de Israel

Israel rompió el año pasado su tradicional alineamiento con las políticas sanitarias europeas, que excluyen la carne con hueso desde países con vacunación, y habilitó a Uruguay y otros países en esta condición a exportarle carne ovina y vacuna con hueso.

Para las exportaciones de carne ovina tuvo un impacto inmediato: un año después Israel es el primer mercado en valor.

Otra prueba de que el estatus de libre sin vacunación hace la diferencia es el desarrollo de la industria del cordero patagónico en Argentina, que tiene en la Unión Europea a su principal cliente.

Las gremiales de productores de la zona abogan por una unificación sanitaria de Argentina “que nivele para arriba”.

WhatsApp Image 2025-04-24 at 22.05.06 (2).jpeg

“Brasil ha hecho las cosas bien”

La agresiva ofensiva de Brasil para dejar de vacunar contra la aftosa se aceleró en el último año con la oficialización de 21 estados en esta condición. El estado de Rio Grande do Sul, el único fronterizo con Uruguay, fue declarado libre de aftosa sin vacunación en 2021 por la OMSA (entonces OIE). También Santa Catarina y Paraná.

“Brasil va a dejar de vacunar porque ha hecho las cosas bien, cumpliendo con todos los requisitos”, señaló Jorge Bonino Morlán, delegado uruguayo por el sector privado ante la Comisión Sudamericana de Lucha contra la Fiebre Aftosa.

Esos requisitos incluyen “haber ajustado todos los niveles de vigilancia epidemiológica y la respuesta ante un eventual foco respaldada por un banco de vacunas, que fue la reacción de Europa en las recientes situaciones”, agrega Marcelo Rodríguez.

Brasil dejará de vacunar después de hacerlo durante 50 años.

El principal exportador mundial de carne vacuna se colocará en los mercados en las mismas condiciones que Estados Unidos y Australia, y ya está negociando el acceso a Japón y Corea del Sur.

El último caso de la enfermedad en Brasil se registró en 2006, a lo que siguió el establecimiento de la implementación de zonas libres.

En Uruguay, el último y traumático episodio de infección en 2001 se extendió hasta mayo de 2003 cuando la Organización Mundial de Sanidad Animal reconoce al país como libre de aftosa sin vacunación.

El último brote de aftosa en Uruguay provocó la crisis de la cadena cárnica y pérdidas de US$ 730 millones.

Desde entonces Uruguay se ha consolidado como un ejemplo mundial por su sanidad.

0000381993.webp Uruguay es reconocido como "país libre de fiebre aftosa con vacunación".

Brotes inusuales en 2025

Desde comienzos de 2025 la fiebre aftosa ha estado presente en países en 20 países, entre ellos generaron alarma los ocurridos en Alemania, China, Corea del Sur, Eslovaquia y Hungría.

Los países europeos eran libres de aftosa sin vacunación y hacía décadas que no tenían casos.

“Esto demuestra que, incluso con una vigilancia sanitaria muy desarrollada –como la de un país como Alemania–, nadie está completamente a salvo”, sostiene Menchaca, “parece claro que la ausencia de vacunación implica una vulnerabilidad mayor. Aun estando en el centro de Europa, con altos estándares sanitarios, el riesgo de reintroducción de la enfermedad sigue presente”.

El virus circula en Europa debido a la presencia de poblaciones no vacunadas. Hungría tenía el estatus de país libre de fiebre aftosa sin vacunación y reportó cinco focos en ganado de carne y lechero en marzo y abril.

El gobierno no descarta que el origen sea un ataque biológico, según dijo el jefe de gabinete húngaro en base a información recibida de un laboratorio extranjero.

Ante la amenaza, las autoridades implementaron una estrategia de vacunación inmediata para evitar la propagación del brote, así como la aplicación de rifle sanitario a miles de vacunos.

Costos y beneficios

En Uruguay, el INIA junto al MGAP y el INAC han participado y cofinanciado estudios sobre evaluación de riesgo y análisis de costo-beneficio de suspender la vacunación contra fiebre aftosa y pasar a un estatus libre sin vacunación.

“Los resultados indican que el impacto económico por ingreso a nuevos mercados sería modesto, con beneficios directos en el ahorro de la campaña de vacunación que se realiza actualmente, pero requiriendo una mayor inversión en vigilancia epidemiológica y mitigación del riesgo de reingreso de la enfermedad al país”, señaló Menchaca.

El proceso de decisión, dijo, “requiere un análisis mucho más profundo, que incluya aspectos técnicos, económicos y comerciales” y la dimensión política y geopolítica regional no puede ser dejada de lado en la medida del posicionamiento del país frente a sus mercados y a sus vecinos.

Ante el cambio que propone Brasil, según Bonino Morlán, “hay que ir pensando cual es la medida para tener un seguro, vamos a tener toda la población de ganado de Brasil que en dos años pierde la protección de las vacunas; puede pasar lo que está pasando en Europa”.

“El banco de antígenos y vacunas es una buena opción, principalmente para aquellos países que optan por no vacunar, e incluso puede considerarse en aquellos países libres con vacunación. Es una especie de seguro para recurrir frente a una emergencia generada por un serotipo que ingresa al país”, señaló Menchaca.

Los especialistas coinciden en la necesidad de fortalecer la vigilancia epidemiológica en Uruguay y el sistema de vigilancia sanitaria en la frontera en coordinación con las autoridades de Brasil.

“La reconquista del reconocimiento de la OMSA lleva un tiempo”, afirmó el experto, “pero mucho más tiempo y mucha más plata cuesta recuperar los mercados”.