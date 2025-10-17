16 envíos por minuto y un ecosistema que revoluciona el e-commerce en Uruguay: los secretos del liderazgo de Mercado Libre

El jueves 16 de octubre, Mercado Libre Experience Uruguay reunió a más de 35 oradores —entre ellos, ejecutivos de Mercado Libre de todo el continente— que compartieron su visión sobre comercio electrónico, fintech e innovación. La actividad convocó a emprendedores, PyMEs, marcas y partners del ecosistema de Mercado Libre en un espacio de aprendizaje, colaboración y networking.

Entre los principales ejes del encuentro se destacaron la innovación tecnológica que impulsa el desarrollo del e-commerce en la región, la sostenibilidad y las herramientas que ofrece la plataforma para potenciar los negocios.

Sean Summers , Chief Marketing Officer (CMO) de Mercado Libre, junto con Diego Gamba , Country Manager de Mercado Libre Uruguay, compartieron los principales hitos de la operación y su visión de futuro. “Lo mejor está llegando” , resumió Summers, al destacar la expansión de servicios como Mercado Play, Mercado Ads y Mercado Pago, además del desarrollo logístico que permite hoy entregar, solo en Uruguay, más de 23 mil envíos por día —16 por minuto— en todo el país.

“Todo empezó con un sueño y con una visión muy clara: ser la empresa más grande de Latinoamérica”, dijo el CMO, recordando incluso un video de diciembre de 1999 en el cual Marcos Galperin, CEO y fundador de la empresa, expresaba textualmente ese objetivo. El ejecutivo también expresó que el objetivo es “tener lo mismo en todos los mercados. Lo que hacemos en México, Brasil o Argentina, queremos que también llegue, a su tiempo, a todos los otros países en los que trabajamos".

foto tres mercado libre sean summers Sean Summers, Chief Marketing Officer (CMO) de Mercado Libre.

Por su parte, Diego Gamba, destacó algunos de los principales resultados alcanzados a nivel local, y comentó que en nuestro país ya hay más de 160.000 vendedores utilizando la plataforma, con más de ocho millones de artículos publicados. Además, dijo que en Mercado Libre Uruguay trabajan más de 1.880 personas (cerca del 60% enfocado en desarrollo IT).

“Tenemos que dimensionar que en un minuto en Mercado Libre suceden 18 compras, se venden 28 ítems y se realizan 16 envíos. Eso nos muestra la dimensión y la dinámica del negocio, y a la vez nos exige ser cada vez más efectivos y precisos en nuestra operativa comercial y logística”, explicó el CEO de la compañía.

foto dos mercado libre diego gamba Diego Gamba, Country Manager de Mercado Libre Uruguay.

Los dos ejecutivos coincidieron en señalar que los resultados de estos 26 años de trabajo en América Latina se traducen en muchos aspectos, entre ellos, la multiplicación de servicios y herramientas que constantemente buscan democratizar el acceso al comercio electrónico, a las finanzas e incluso, al entretenimiento.

Soluciones financieras, entretenimiento y publicidad digital

También, se habló del fuerte crecimiento de Mercado Pago, que ya cuenta con más de 400.000 compradores que realizaron pagos con código QR en Uruguay, y quintuplicó la cantidad de transacciones de este tipo en los últimos cinco años. Además, hay más de 89.000 vendedores que utilizan las herramientas de cobro de la plataforma, y más de 54 mil realizaron cobros con QR.

Summers, en tanto, destacó el avance que viene logrando la plataforma de streaming gratuito Mercado Play desde su lanzamiento a finales de 2023. Al día de hoy, en Uruguay ya cuenta con 73 mil usuarios promedio por mes y más de 114.000 descargas de la app en Smart TVs. Además, adelantó que en noviembre se estrenará en exclusiva por esta plataforma una película sobre el piloto uruguayo Gustavo Trelles, considerado una leyenda del rally mundial.

En Mercado Play los latinoamericanos de ocho países, incluyendo Uruguay, pueden acceder a 16.000 horas de contenido. A tan solo dos años de su lanzamiento, la plataforma de streaming ya tiene en total seis millones de usuarios mensuales promedio en la región, y su app para Smart TVs -que se lanzó en marzo de este año- ya superó los 10 millones de descargas.

El CMO también se refirió al crecimiento de Mercado Ads, la unidad de negocios de Mercado Libre dedicada al desarrollo y comercialización de soluciones de publicidad dentro de la plataforma, y dijo que desde 2019 se triplicó su base de usuarios. “Hoy somos el retail media más grande de la región y el tercer medio más grande de América Latina", subrayó.

“La innovación no es un área aislada ni un departamento, es parte esencial del ADN de cada persona y de cada decisión que tomamos”, concluyó Summers, y dijo que con esa mentalidad, la empresa sigue su proceso de expansión regional, en la que Uruguay juega un papel estratégico por su talento tecnológico, su estabilidad y su proyección hacia el sur del continente.