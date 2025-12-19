Dólar
Compra 37,95 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
cielo claro
Sábado:
Mín  20°
Máx  28°

Siguenos en:

/ Brand Studio / carper

Carper consolida su liderazgo en Uruguay con el máximo reconocimiento de General Motors

La empresa fue distinguida nuevamente por General Motors al alcanzar la categoría “A” e integrando el Club del Presidente, siendo el único concesionario Chevrolet en Uruguay en lograrlo

19 de diciembre 2025 - 10:39hs
WhatsApp Image 2025-12-18 at 16.26.08
WhatsApp Image 2025-12-18 at 16.22.27

Carper volvió a alcanzar la máxima calificación otorgada por General Motors a un Concesionario Chevrolet, logrando la categoría “A”, e integrando el selecto Club del Presidente.

WhatsApp Image 2025-12-18 at 16.26.07

El reconocimiento destaca un desempeño sostenido en ventas, calidad de servicio y satisfacción del cliente, posicionando al concesionario como el único representante de Chevrolet en Uruguay en alcanzar estos niveles.

WhatsApp Image 2025-12-18 at 16.22.27

Al respecto, la directora comercial de Carper, Magdalena Pereira, señaló que volver a acceder a este nivel de reconocimiento confirma un trabajo sostenido en el tiempo, basado en la calidad, la gestión profesional y el foco permanente en la experiencia del cliente.

Esta distinción nos genera orgullo, pero también una gran responsabilidad. Gracias a nuestro equipo por el compromiso y esfuerzo diario. Y gracias también a nuestros clientes por su confianza y preferencia Esta distinción nos genera orgullo, pero también una gran responsabilidad. Gracias a nuestro equipo por el compromiso y esfuerzo diario. Y gracias también a nuestros clientes por su confianza y preferencia

Carper reafirma su posición como referente en Uruguay, transformando su sólida gestión en la confianza y experiencia que cada cliente de Chevrolet merece.

Temas:

carper Liderazgo Uruguay

Las más leídas

Imputaron a Rafael Villanueva por homicidio culposo tras siniestro fatal en Rocha: deberá cumplir con 150 días de medidas cautelares
SINIESTRO FATAL

Imputaron a Rafael Villanueva por homicidio culposo tras siniestro fatal en Rocha: deberá cumplir con 150 días de medidas cautelares

Matías Arezo 
PEÑAROL

Evaristo González y la actualidad de Peñarol: no hay dinero para comprar la ficha de Matías Arezo, Nahuel Herrera vale US$ 10 millones y hay que hacer el "esfuerzo" por Washington Aguerre

Carolina Ache. Crédito: FocoUy
JUSTICIA

Carolina Ache denunció por difamación e injurias a Francisco Bustillo, Sebastián da Silva y Sergio Botana

Pelea entre policías y comerciante ambulante
SE INVESTIGA

Vendedor ambulante fue detenido tras brutal pelea contra policías afuera de La Bajada: mirá el video

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar