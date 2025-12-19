Carper consolida su liderazgo en Uruguay con el máximo reconocimiento de General Motors

Carper volvió a alcanzar la máxima calificación otorgada por General Motors a un Concesionario Chevrolet, logrando la categoría “A”, e integrando el selecto Club del Presidente.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

WhatsApp Image 2025-12-18 at 16.26.07 El reconocimiento destaca un desempeño sostenido en ventas, calidad de servicio y satisfacción del cliente, posicionando al concesionario como el único representante de Chevrolet en Uruguay en alcanzar estos niveles.

WhatsApp Image 2025-12-18 at 16.22.27 Al respecto, la directora comercial de Carper, Magdalena Pereira, señaló que volver a acceder a este nivel de reconocimiento confirma un trabajo sostenido en el tiempo, basado en la calidad, la gestión profesional y el foco permanente en la experiencia del cliente.

Esta distinción nos genera orgullo, pero también una gran responsabilidad. Gracias a nuestro equipo por el compromiso y esfuerzo diario. Y gracias también a nuestros clientes por su confianza y preferencia Esta distinción nos genera orgullo, pero también una gran responsabilidad. Gracias a nuestro equipo por el compromiso y esfuerzo diario. Y gracias también a nuestros clientes por su confianza y preferencia