Cómo contratar cabinas fotográficas para eventos y qué factores evaluar

En un mercado de eventos cada vez más orientado a la experiencia, las cabinas fotográficas dejaron de ser un servicio accesorio para convertirse en un elemento central del entretenimiento. La creciente diversidad de formatos, tecnologías y niveles de personalización obliga a los clientes a evaluar distintas opciones antes de contratar.

Así, propuestas como S.O.S. Cabinas Fotográficas reflejan la evolución del sector, con una oferta que combina innovación, cercanía y adaptación a cada tipo de celebración.

El emprendimiento, liderado por Diego Cabarcos, nació en 2016 a partir de una trayectoria previa en el rubro de fiestas y eventos. Con casi dos décadas de experiencia en el sector, Diego comenzó trabajando en servicios de catering y, con el tiempo, buscó diversificar su propuesta hacia formatos que implicaran mayor interacción con el público.

“La idea era ofrecer algo distinto , con menos elaboración logística que el catering, pero con más contacto con la gente ”, explica. La iniciativa tomó impulso a partir de la experiencia de familiares que ya trabajaban con cabinas fotográficas en el interior del país, lo que derivó en un proceso de investigación de mercado y planificación que permitió consolidar el proyecto en Montevideo desde 2017.

1771955895931-img_0118jpg Diego Cabarcos. Foto cedida por S.O.S Cabinas Fotográficas.

Desde entonces, S.O.S. Cabinas Fotográficas ha desarrollado un portafolio amplio de servicios que abarca desde cabinas tradicionales hasta propuestas innovadoras. Entre ellas se encuentran el espejo mágico interactivo, cabinas abiertas e inflables, plataformas 360 —tanto de base como aéreas—, cabinas digitales con inteligencia artificial y experiencias como túneles infinitos —únicos en el país y exclusivos de la empresa—, estaciones tipo “Matrix” o stands de glitter.

A estas opciones se suman servicios complementarios como álbumes de firmas, diseño de tarjetería y la posibilidad de personalizar cada propuesta según el tipo de evento. Una de las incorporaciones más recientes es el carrito de shots, inspirado en tendencias internacionales, que propone una experiencia interactiva para los invitados.

“El foco siempre es el entretenimiento. La foto es una parte, pero lo importante es que el invitado se lleve una experiencia”, señala Cabarcos. En esa línea, destaca que, pese a la evolución tecnológica, el público uruguayo mantiene una preferencia marcada por la fotografía impresa como recuerdo. “La cabina clásica sigue siendo la más elegida, junto con el espejo mágico, porque a la gente le gusta llevarse el souvenir”, agrega.

1771956397557-img_0045jpg Foto cedida por S.O.S Cabinas Fotográficas.

El crecimiento de la empresa también se refleja en su capacidad operativa. Actualmente cuentan con múltiples módulos de cabinas digitales, plataformas 360 y diferentes formatos que les permiten cubrir un alto volumen de eventos, especialmente en temporadas de mayor demanda como fin de año, cuando las celebraciones empresariales concentran gran parte de las contrataciones.

El proceso de contratación se gestiona de forma directa y personalizada, un aspecto que el equipo considera diferencial. “Tratamos de que el trato sea cercano, porque entendemos que cada evento es importante para quien lo organiza. No es un día más”, sostiene el responsable.

1771956623976-img_0012jpg Foto cedida por S.O.S Cabinas Fotográficas.

En ese sentido, recomiendan realizar reservas con anticipación, especialmente en fechas de alta demanda, aunque destacan que en ocasiones también responden a solicitudes de último momento.

Con más de 450 servicios realizados en el último año y una valoración mayoritariamente positiva por parte de los clientes, S.O.S. Cabinas Fotográficas apuesta a consolidar su posicionamiento a través del vínculo humano y la innovación constante. “Más allá de la foto, buscamos que se acuerden de la experiencia”, concluye Cabarcos.