Cómo es el nuevo Dulce de Leche Mocaccino de Los Nietitos

Octubre es un mes especial para los amantes del dulce de leche, ya que se celebra su Día Mundial. En ese contexto, Los Nietitos presentó Dulce de Leche Mocaccino , una nueva variedad que incorpora un sabor diferente a su línea de productos.

Los Nietitos es una de las marcas de dulce de leche más reconocidas por los uruguayos y cuenta con un amplio portafolio de productos. La variedad también supone el desafío de continuar innovando, impulsar el desarrollo de la categoría y ofrecer nuevas alternativas de sabor a los consumidores .

La innovación ha marcado la trayectoria de Los Nietitos, que busca acompañar la preferencia de los uruguayos por el dulce de leche y renovarla con propuestas que aporten nuevos sabores y sorprendan a los consumidores.

Así surgió Dulce de Leche Mocaccino, una combinación del sabor característico de Los Nietitos con notas de café y chocolate . La edición limitada busca ampliar las ocasiones de consumo y atraer a quienes disfrutan descubrir nuevos sabores. Su disponibilidad por tiempo limitado suma un incentivo para probar esta nueva variedad.

El lanzamiento se realizó en Géant Parque Roosevelt, en un evento organizado junto a Grupo Disco que contó con la participación de la reconocida repostera Xime Torres. Los invitados tuvieron la oportunidad de probar Dulce de Leche Mocaccino por primera vez y disfrutar de una preparación en vivo elaborada con el nuevo producto.

Dulce de Leche Mocaccino llegará en una primera etapa a los locales de Grupo Disco y, posteriormente, se incorporará de forma progresiva a otros puntos de venta del país.

Con este lanzamiento, Los Nietitos amplía su portafolio y continúa apostando por la innovación en la categoría, sin perder de vista la esencia que caracteriza a la marca y su vínculo con el sabor que une a los uruguayos.