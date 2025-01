Conrado Fender: "Al obeso se lo juzga, se lo discrimina y se lo sesga"

CF: Sí. Cirugías bariátricas y metabólicas es un término más amplio y más autorizado.

AF: ¿Debo decir cirugías bariátricas o cirugía bariátrica?

CF: La cirugía bariátrica y metabólica comprende distintas técnicas quirúrgicas. Distintas variantes que buscan el mismo objetivo que es el control de la obesidad y las enfermedades asociadas.

Foto Conrado Fender 05.jpg

AF: ¿A qué se denomina obesidad?

CF: Bueno, hay varias maneras. La más simple, la más accesible y la más usada es el índice de masa corporal, que es muy simple de calcular: que es el peso del paciente en kilogramos dividido la estatura en metros, al cuadrado. Cuando esa cifra está arriba de un valor de 30 ahí se considera que una persona padece obesidad.

AF: Con respecto al metabolismo. En los que practicamos deporte amateur hay una famosa frase que te la dicen después de los 40 años: “lo que pasa es que tu metabolismo pasó de nafta a gas”. Como que se te va poniendo lento el metabolismo. Contáme ¿qué es el metabolismo y a qué se refiere cuando el metabolismo se vuelve más lento en una persona?

CF: Es muy interesante, amplia y difícil de contestar la pregunta. Con respecto a lo que es el paso del tiempo, que es la etapa de la vida de un individuo, tenemos una etapa de crecimiento y desarrollo, en la cual es cuando hay mayor demanda energética para la generación de tejidos y para el crecimiento. Luego viene una etapa en la cual el fin del ser humano es reproducirse, entre 20, 40, 45 años. Y luego viene una etapa en la cual entramos en una meseta y cada vez (lo que se llama el metabolismo basal) lo que nuestro organismo necesita para sobrevivir es menos.

AF: Andá despacio, se le llama metabolismo basal.

CF: El metabolismo basal es la cantidad de nutrientes y calorías que necesita un organismo para sobrevivir.

AF: O sea que mientras más grande sos tenés que empezar a comer menos o a comer mejor.

CF: O a desarrollar más actividad física, lo cual por un proceso de desgaste deterioro normal no es la misma capacidad de realizar ejercicio físico a los 55 años que a los 25.

AF: Mirá qué interesante como se va entrelazando, y allí entra tu profesión y tu especialidad que es cirugía metabólica o bariátrica porque vos a los 50 años estás definiendo tu retiro de vida. Entre los 40 y 50 años estás jugando los últimos 25 minutos, 30 minutos de partido, estás definiendo cómo te vas a retirar. Se supone que si tienes un negocio estás pensando en dejárselo a tus hijos y es además cuando tomás puestos gerenciales. Pero eso conlleva muchas horas de trabajo, muchas horas de estrés, entonces no le podés dar la misma intensidad a tu entrenamiento que un pibe de 25, 26 que lo ves a las 7 de la tarde con el bolso al gimnasio.

CF: Es algo que nos pasó a muchos. Me pasó a mí personalmente y es muy interesante. Hace unos días tenía una charla con un colega traumatólogo, que él se dedica específicamente a lo que es columna, y me decía que el ser humano está planificado para vivir dos veces y medio su edad reproductiva. Hablamos de unos 45, 50 años. Luego los avances de la ciencia, los antibióticos, la cirugía, han hecho de que podamos sobrevivir a otras enfermedades. Y eso nos permite seguir desarrollándonos también intelectualmente. Pero tu organismo está en una etapa que, hablando pronto y mal, no fue diseñado para vivir 70, 80 años. Esa es la realidad.

AF: No estamos diseñados. Hasta hace 500 años a los 45, 46 años te ibas. Nietzche escribió su obra con 23, 24 años. Kant daba sus mejores clases con 32 años. Carlos Magno se murió con 48 años, 50 años. Cortés llegó a México con 19 años, 20 años.

CF: Lograban desarrollarse intelectualmente y dirigir el mundo, gestar corrientes de ideas que se mantienen hasta hoy.

AF: Hoy además con 75 años se supone que uno tiene ganas de seguir haciendo cosas.

CF: La Organización Mundial de la Salud ha cambiado lo que se considera joven hasta los 60 años, de edad media hasta los 80 y anciano a partir de los 80. Puedo cometer algún error, pero eso se ajustó a una realidad que se ve que la población cada vez vive.

AF: A mí me da no sé qué, si yo voy a un nutricionista y el nutricionista está muy excedido de peso. Si vas a entrenarte con un entrenador personal y lo ves que cabecea una bomba atómica, a veces choca un poco eso. Yo llego y te veo impecable, altivo, entrenado, sano y pasaste por un proceso en donde te sumaste un montón de kilos, engordaste y lo que vos aplicás a pacientes, te lo aplicaste. O sea, éticamente es muy bueno. Contame esa historia.

CF: Cuando estaba en los tiempos de facultad estudiaba, podía salir a correr a la rambla tenía un peso de unos 78 kilos. Luego fui creciendo, vino la especialidad y empecé a dedicarle más tiempo a mi vida profesional. Fueron dos cosas que pasaron en paralelo: por un lado el crecimiento profesional con más trabajo, más horas dedicadas y por otro dejar la actividad física.

Y también vino la formación de mi familia: me casé, tuve tres chicos y bueno y eso fue llevando que cada vez teniendo menos tiempo. El estilo de trabajo que tenemos hoy nos lleva muchas veces a alterar varias conductas entre ellas la alimenticia: comer delivery o sea a veces comer apurado, fuera de horarios y todo eso se fue llevando a que me transformara en obeso.

AF: ¿Cuánto llegaste a pesar?

CF: La última vez que me pesé estaba en 120 kilos y ahí no me pese más. Tomé la decisión de emprender este camino que ya había en mi familia. Pero fue una cosa pensada: luego de haber hecho múltiples dietas, entrenar hasta donde podía… después se me empezó a limitar que tenía un problema de columna lo cual me restringía mucho en la actividad física.

Foto Conrado Fender 04.jpg

AF: Además una cosa, cuando vos hablas de una dieta o te dicen cambia los hábitos, está perfecto, te lo puedo mantener un tiempo. Pero después, se te enferma un familiar, tenés una angustia laboral, tenés un cambio en tu vida por alguna situación y no tenés ganas de comerte un puñado de nueces a la mañana, hacerte dos huevos, probar salmón blanco a la tarde y comer bayas a la noche. Tenés un problema, vas, venís, te diste cuenta que tienes hambre, te agarran el auto manejando un embotellamiento, viste una estación de servicio, bajaste, está todo lleno de hidratos, tenés que comer hidrato , no te queda otra. No es fácil mantener un estilo de vida por muchos años a menos que seas millonario, vivas afuera y agarrés la bicicleta para pedalear. Y no te entre un solo problema tu cabeza ¿cómo haces a mantener un estilo de vida 15 años?

CF: Eso es muy cierto, pero también es verdad de que conforme la enfermedad va progresando, llega un momento en el cual uno tira la toalla y como se dice a veces: “si se va el balde que se vaya la piola”. Entonces yo en un momento decía, ya está perdido, estoy en 125 kilos de función de la dieta. Bajé 20 kilos, recuperé 25 y probamos una, dos y otra. Hay un cambio en el proceso bariátrico que luego lo podemos comentar, hay un cambio también de estilos de vida y de adquisición de nuevos hábitos saludables y es muy interesante porque al paciente una vez que lo consiguió le es mucho más fácil (y puedo hablar por mí también), seleccionar el alimento.

AF: Yo leí el tema de lo bariátrico y te ayuda para que el demonio del impulso no llegue a tu vida. O sea, yo tengo una cirugía bariátrica metabólica, se supone que me ayuda a controlar y a motivarme porque estoy viendo que tengo resultados. ¿Puede pasar eso con lo bariátrico?

CF: Pasa muy frecuentemente. Yo he tenido casos de pacientes que no caminaban 100 metros y que hoy están haciendo bicicleta de montaña.

AF: ¿De cuántos kilos tuviste pacientes?

CF: De 240, 250 kilos.

AF: ¿Y qué hicieron?

CF: Hay un proceso de preparación en el cual el paciente se tiene que ir mentalizando se trabaja en equipo multidisciplinario con psicólogos, psiquiatra, nutricionista, internista y se va preparando el paciente. El paciente muchas veces se le pide bajar algo de peso. El paciente se va preparando y luego cuando llega el momento de la cirugía es cuando empieza el descenso ponderal más acelerado.

AF: ¿En qué consiste la cirugía bariátrica?

CF: Hay dos grandes corrientes de técnicas: técnicas que son restrictivas, lo que hacen es generar un estómago más pequeño, con el objetivo tal de que el paciente se llene con menos cantidad de alimentos, genera una saciedad más precoz.

AF: Esa es restrictiva. ¿cómo me achicás?, ¿me achicás por dónde entra la comida o me achicás el estómago?

CF: El estomago. Esa técnica se hace mediante cirugía laparoscópica. Con cinco pequeñas incisiones, se secciona gran parte del estómago, se extirpa y queda un estómago, por lo que se llama gastectomía vertical en manga, similar a lo que es una manga, mucho más pequeño, con lo cual genera una restricción de que el paciente viene pero se siente saciedad con mucha más cantidad de alimentos.

AF: La saciedad a mi cerebro ¿quién me la manda? ¿el estómago?

CF: No. La saciedad está asociada a un montón de sustancias que se liberan cuando la comida sale del estómago y pasa al intestino delgado. Se empiezan a liberar un montón de sustancias, las más conocidas son las incretinas y hay otras como la leptina y demás que son las que le indican al cerebro que es suficiente. ¿Qué ocurre? Como el alimento permanece un tiempo en el estómago y esa voracidad de comer que tiene mucho que ver con el ritmo de ingestión acelerado, con lo que es la vida actual, que es todo rápido, todo ya y no hay una alimentación consciente, me está mediando una pantalla, hace que la persona coma en exceso.

AF: ¿Consciente sería conectarse con la comida que estoy comiendo y el momento que estoy comiendo?

CF: Concentrarse desde la preparación del alimento. Fíjate cuánto ha cambiado, ya se prepara menos alimentos, de la preparación del alimento, de la textura, el aroma, a sentarse a comer, poner una mesa. No comer sentado en una silla con el celular, dedicarse a comer, dedicarle el tiempo a la masticación y dedicarle el tiempo a que el alimento pueda salir del estómago y nos dé la saciedad. Porque si uno come y come y come y come y come apurado, una de las cosas que va a pasar es que cuando todo ese alimento llega para la sensación de saciedad, ya comiste mucho.

AF: ¿Se sabe más o menos cuánto demora en salir el primer alimento del estómago?

CF: Es variable, pero generalmente no menos de 20 o30 minutos. Dependiendo del tipo de alimentos. Los alimentos con más proteínas y con más grasas suelen ser de ingestión más lenta, los hidratos suelen ser de ingestión más rápida.

AF: Vuelvo: podes achicar mi estómago con una cirugía bariátrica eso genera mayor saciedad rápidamente.

CF: Exactamente, también hace que el estómago se vacíe más rápido al ser más pequeño se vacía más rápido porque tiene menos capacidad acumular, por lo cual le envía los alimentos al intestino delgado más rápidamente y el paciente también lleva una saciedad precoz.

AF: Se dice que uno de los poderes más importantes en el mundo moderno es el poder médico.

No es que el poder médico manda, pero el poder determina lo normal y lo patológico a través de la psiquiatría o la psicología. Por ejemplo un loco no puede votar. El poder determina que vos no votás. Tanto la medicina como la psiquiatría la psicología son dos lugares donde el poder ejerce, genera lo que es lo normal y lo patológico. También el poder puede determinar de lo que se hable, de lo que no se habla, o de lo que está bien y lo que no está bien, por ejemplo el periodismo. Es otro poder, el periodismo determina qué es verdad y qué no es verdad. Ahora menos porque el streaming y las nuevas tecnologías vinieron a definirlo. Pero voy a lo tuyo, a la cirugía bariátrica. A mí me parece maravilloso lo que me estás contando, ahora yo no sé si el poder médico históricamente en el mundo determina como algo aceptado o normal y tenés que explicarlo dos veces. Entonces es bueno que lo cuentes y utiliza un ratito para decirme cuántos años tiene esta técnica y además lo seguro que es. Porque a mí me motiva meterme a investigar esto y no sé si mañana no lo haría. Ahora, si todos nos lanzáramos a hacernos esto, mañana se terminaría gran gran parte de la industria alimenticia, comida basura, habría un montón de problemas menos para otras disciplinas médicas porque nos curaríamos. Entonces, contame dónde están parados ustedes.

CF: Vamos un poco por partes. Con respecto a cómo se determina cuando algo es patológico o algo es normal, la medicina se basa mucho en la estadística. Entonces, se habla del riesgo-beneficio. Cuando se ve de que una condición, como en este caso de la obesidad, hace que las personas vivan promedialmente de 5 a 12 años menos que los pacientes normopesos, naturalmente de que esto es patológico. Ahora, cuando se indica, y porqué en algunos pacientes sí y en otros pacientes no, es cuando el riesgo de hacerla es mucho menor que el riesgo de no hacerla. Son decisiones que se basan en forma racional. Los criterios para cirugía bariátrica cambiaron en el 2022 por múltiples motivos. Hasta el año 2022 se consideró por ejemplo un paciente tenía que tener un índice de masa corporal mayor de 40 o mayor de 35 con comorbilidades como diabetes, hipertensión arterial, colesterol alto, problemas osteoarticulares de columna, apneas del sueño. Y ese año se bajó porque se vio que la obesidad es una enfermedad que está declarada por la Organización Mundial de la Salud en el año 98, relativamente joven. Y se veía que al ser una enfermedad progresiva esos pacientes se iban a seguir enfermando, iban a seguir ganando peso y que se iban a terminar operando después, habiendo perdido un montón de años de calidad de vida y entre medio de ser una enfermedad que los iba a seguir hostigando. Entonces cuando además la cirugía es cada vez más segura, no tenía sentido posponer algo que el paciente lo iba a terminar siendo mucho más enfermo y habiendo dañado mucho más su organismo.

1738073938632-fantino-conrado-fenderjpg.jpg

AF: Quiere decir entonces que el mundo ve que la obesidad es realmente una epidemia violentísima.

CF: Es una pandemia. Hace poco tiempo en la historia de la humanidad hablamos de unos 80 años, una persona con obesidad, un niño con obesidad estaba considerado saludable. El niño gordito, de rulitos, el hombre con su abdomen prominente estaba considerado saludable. Cuando una persona estaba delgada, se le consideraba que era porque estaba desnutrida, no tenía para comer o tenía alguna enfermedad como cáncer, tuberculosis, lo que fuese.

Luego viene la evolución y se pasa a la obesidad desde el punto de vista estético. Y se consideraba que lo estético era algo que deterioraría la calidad de vida y aparecen un montón de dietas. Y luego hay una etapa que es de fin de los 90 que es cuando se pasa a considerar una enfermedad, que es cuando se ven en los estudios de que el paciente obeso vive menos, tiene menos calidad de vida, tiene más incidencia de patología mental como ansiedad y depresión. Fíjate en qué poco tiempo hay una evolución de considerar algo de ser saludable, a ser algo estético, a ser un problema de salud, a ser una pandemia.

AF: Se puede saber más o menos por qué cambió la obesidad como algo saludable, ¿qué pasó en el medio? ¿Por qué después pasó a ser algo estético? ¿Hubo algún descubrimiento, alguna técnica, hubo algún quiebre de algo, alguna moda? ¿Qué cambió eso?

CF: Lo de la moda sería muy superfluo hablarlo, pero en la última etapa que es cuando pasa de considerarse algo estético un problema sanitario, es porque hay muchos estudios que se hacen de mortalidad cardiovascular, por ejemplo, hay uno muy conocido que es el estudio Framingham. , que se sigue haciendo, en el cual se empiezan a correlacionar la mortalidad a nivel cardiovascular, que es de las primeras causas de muerte, junto con los tumores, y a ver qué era lo que lo originaba. Se empezó a ver que los pacientes que padecían obesidad, se morían mucho más, se morían antes. Hay dos cosas que siempre le comento a los pacientes: ¿cuál es la población más longeva del mundo? Es Japón. Y los japoneses básicamente son delgados y pequeños. Otra cosa que le pregunto a mis pacientes es cuántos ancianos conocen de 150 kilos.

Otro tema, con las enfermedades agudas, por ejemplo la neumonía, tomás antibióticos y te curas. Las enfermedades crónicas, que por definición no tienen cura, sí se pueden controlar y tratar como la obesidad, son enfermedades progresivas. Van de a poco. Hay cosas muy, muy pesadas que uno la consulta y en el contacto diario con los pacientes empieza a verlo que son las limitaciones, las limitaciones en la vida del paciente obeso. Yo he tenido instancias que han sido muy conmovedoras con pacientes que te cuentan que no se pueden higienizar, pacientes que no pueden tener una vida sexual, tienen una vida social restringida. Hay mucho más obesos de los que pensamos, porque el obeso tiende a confinarse en su casa muchas veces, por vergüenza.

Y acá entraría hasta un dilema ético de la sociedad que tú puedes manejar mejor que yo: el obeso es un enfermo, pero es un enfermo que se lo juzga, se le aplica una culpa. Muchas veces se le dice: “vos sos gordo porque comés, cerrá la boca, dejá de comer”. El paciente tiene una enfermedad. ¿A qué paciente con una enfermedad crónica se le hace eso? Supongamos el caso de un asmático al que se le diga: “no tenés voluntad para respirar bien”. Eso no ocurre, no juzgamos. Sin embargo el obeso se lo juzga, se lo discrimina, se lo sesga, es muy doloroso, sufre a nivel físico , a nivel social, a nivel laboral.

Eso está estudiado también, que los altos cargos gerenciales generalmente no son ocupados por obesos. Sin embargo, en vez de apoyarlos, de buscar una ayuda, se lo juzga. Por suerte en muchos casos hay una familia que está atrás, que está apoyando, pero, ¿cuán dura es nuestra sociedad juzgando y condenando a una persona que padece una enfermedad? A la persona que está enferma hay que ayudarla. Hay que buscarle el mejor tratamiento que pueda acceder para que esa persona pueda recuperar su vida.

La vida del paciente obeso es durísima. En el hombre y en la mujer: hay un evento social, un casamiento, no sé, lo que sea, y el obeso muchas veces busca cualquier excusa para no ir, lo vive como un drama. Si subís a un avión, lo que menos que querés es que te toque un gordo al lado.

Además está eso de que “el gordo esto”, “el gordo lo otro”. Hay una segregación y una discriminación que es tremenda y hace que el paciente lo sufra todos los días de su vida. Yo discrepo con el gordito feliz. A ver, una persona no tiene por qué ser infeliz por ser obeso, pero yo soy una persona que está sufriendo mucho más que si fuera normopeso, que estaría mucho mejor.

AF: Ahora entiendo por qué te va bien en lo que hacés, porque entendés a la persona que recibís, porque estuviste en ese lugar y por eso los entendiste. Sos una persona que ama al paciente que viene, entendés, de que te entra un obeso o una obesa o alguien que está sufriendo. No solamente es hacerlo bajar de peso por salud, sino es un paquete hasta de contención.

CF: Es que es hermoso. Me tocó hace un poco un caso de los que se llaman triple obesos, un hombre que fue a la consulta, hizo todo su trabajo, seis meses de preparación, tiene una chica de la misma edad que mi niña. Me decía que él no podía ni andar en bicicleta, no podía hacer cosas con su hija y eso lo tenía muy afectado. Cuando lo veo en el control postoperatorio ya a los dos meses que llevaba perdido cerca de 40 kilos y se sentía otra persona a pesar de que le falta mucho camino por andar empezamos a hablar y me contó sus planes. Fue una situación conmovedora, terminamos llorando muy emocionados los dos, porque él sabía ya lo que había conseguido y lo que se le venía hacia adelante.

Te da esas cosas hermosas, la posibilidad de poder transformar, ayudar a transformar la vida de una persona desde lo más íntimo de su ser, de cómo se siente, hacia sus circunstancias.

No va en un tema ya estético, olvidémonos de la estética, que la estética tiene importancia en la vida de un ser humano, pero mucho más importancia tiene cómo se sienta uno y cómo siente que se relaciona con la sociedad, y eso es hermoso.

AF: Te felicito, es impresionante cómo pensás. Vuelvo otra vez a lo técnico, me contaste que el achicamiento de estómagos en la cirugía bariátrica metabólica, ¿qué otra técnica hay?

CF: Tenemos también lo que son procedimientos restrictivos y disabsortivos. Restrictivo básicamente el que más se usa hoy es la manga gástrica que es el achicamiento del estómago que se reduce el volumen del estómago en un 80%. Eso se hace con lamparoscopía y fue el que hablamos recién..

Luego vienen las distintas familias de bypass gástricos. El bypass gástrico también se hace por lamparoscopía, es un procedimiento un tanto más complejo.

AF: ¿Qué es el bypass?

CF: El bypass es justamente achicar el estómago también, pero redirecciona lo que es el pasaje de los alimentos.

El estómago en ese caso no se saca, queda una parte que queda excluida, que sigue produciendo jugo gástrico y demás, pero lo que se hace es que el alimento pase desde ese estómago pequeño y se saltee, por eso es la palabra bypass, un sector del intestino delgado.

AF: Si voy a una cirugía como vos me estás planteando, me achicás el estómago y yo por estrés y por ansiedad sigo comiendo ¿es definitivamente es automático que cuando achique mi estómago voy a tener menos hambre y a tener más saciedad?

CF: Hemos hablado mucho de cirugía bariátrica, yo prefiero siempre el término tratamiento bariátrico. Este tiene tres etapas: una etapa de preparación que es con psicólogo, nutricionista, porque tenés que prepararte para el cambio que se viene.

AF; ¿Para qué psicólogo?

CF: Por la conducta alimentaria. Uno de los vínculos, sino el vínculo que tenemos más antiguo nuestra vida es el vínculo con el alimento. Cuando un niño nace, se prende al pecho de su madre. De las primeras sensaciones que tiene es el alimento en su boca y los alimentos generan un montón de emociones.

AF: Le di de comer por primera vez el bebé palta y banana.

CF: Mirá, de la misma manera que a veces los padres nos educamos en transmitirles valores, respeto, empatía, no nos preocupamos igual con la parte alimenticia.

AF: Yo tengo un amigo que es jugador de tenis profesional y la nena tiene tres años y no tocó nunca azúcar. Una vez estábamos en una cena social y por error la nena agarró un vaso de refresco de una nenita al lado, de seis años. Se armó un quilombo, pero tampoco estaba tomando ácido nítrico, y ahora está con líos, porque la nena tiene cuatro años y empezó con cumpleaños. Y ¿cómo haces para controlarla si va a un cumpleaños y le pone una chocotorta adelante y se tira de cabeza?

CF: De la misma manera que luego lo vas a tener que hacer para explicarle lo que son los efectos del alcohol, de las drogas: educándolos.

De la industria alimenticia podríamos estar tres horas hablando, es maquiavélica. Muchos ultra procesados están diseñados para generar de que la persona la siga comiendo y comiendo y comiendo. Llevan jarabe alto en fructuosa, que la fructuosa no atraviesa la barrera entrecefálica, entonces a veces no se puede censar los niveles de azúcar que se elevan, generan resistencia a la insulina, hígado graso y demás, y se utiliza por eso y porque es mucho más barato que el azúcar. Tú me hablabas del poder médico hoy, yo te hablo del poder de la industria alimentaria.

La industria alimenticia es gran parte responsable del estilo de vida moderno y de esta pandemia que estamos viviendo hoy. Y hay una simbiosis, porque hay una industria farmacéutica a la cual también le sirve que las personas se enfermen porque luego vendemos los medicamentos para tratar la hipertensión, la dislipidemia.

AF: Noto que te duele la obesidad.

CF: Es que lo tuve en mi familia. Yo soy hijo de padre y madre diabéticos, obesos. Perdí a mi padre con 52 años también obeso, diabético, dilipémico. No por casualidad hice cirugía bariátrica.

AF: Seguí contándome de las técnicas.

CF: Con respecto a los procedimientos cuando los bypass gástricos que lo que hacen es que reducen el tamaño del estómago y hacen de que los alimentos pasen por otras vías, se saltean, (por eso la palabra bypass), un sector del intestino. Generan otros dos mecanismos: tienen un mecanismo de restricción, tienen un mecanismo por el cual de lo que el paciente coma hay una parte que no se va a absorber. Porque hay una parte del intestino por el cual la comida no va a circular entonces va a absorber menos y el efecto más interesante que es lo que se llama el efecto incretínico. Esto es que es que el intestino que anteriormente era visto como un órgano simplemente por el cual circulaban los alimentos, absorbían los nutrientes y salía la materia fecal: el intestino es un órgano endócrino. Esto es un órgano como la tiroides, las glándulas oprarrenales, la hipófisis que secreta hormonas, que secreta sustancias que actúan a distintos niveles del metabolismo y lo pueden corregir.

AF: Quiere decir que si mi intestino no está bien tratado puede generar o secretar una hormona que pueda despelotarme y cambiarme todo mi metabolismo.

CF: No necesariamente así, pero sí se sabe de que cuando el alimento pasa sin digerirse a sectores distales del intestino, hay un aumento de una serie de hormonas, las más conocidas son incretinas, que regulan el metabolismo. Eso es lo que hace, por ejemplo, de que sea una cirugía muy utilizada para el tratamiento de la diabetes. Yo he tenido pacientes que están tomando 3, 4 fármacos para su diabetes, incluso aplicándose insulina y que a las 48 horas ya está con niveles de glicemia normales. Remite la diabetes. No se cura, porque las enfermedades crónicas no se curan, pero remite.

AF: Porque el obeso no es solamente obeso trae un paquete de patologías atrás.

CF: Generalmente se dice obesidad y enfermedades relacionadas.

AF: Uno puede captar que Estados Unidos tiene una alta cantidad de obesos.

CF: El país más obeso del mundo.

AF: ¿Y no hace nada al respecto?

CF: Lo han tratado y lo tratan. El tema es que están tratando la consecuencia y no la causa, porque para tratar las causas es mucho más complejo. Un sistema donde las personas trabajan de 12 a 14 horas, que no están en su casa, que no se pueden alimentar bien, donde la industria alimenticia es la peor del mundo, donde la comida saludable es además mucho más cara. Y podríamos seguir hablando de esto porque la obesidad también se asocia a estratos socioeconómicos y culturales: ¿qué es más simple, comer tortas fritas o comer salmón?

AF: Me acabas de dar una muy buena respuesta para cuando escucho esa estupidez “hambre, fíjate cómo están? Están gordos, están con panza", es una terrible estupidez. Se alimentan con malos hidratos, hidratos y grasas para llenarse. No es como un tipo que tiene una alimentación keto, que come palta, salmón crudo, y alimentos ricos en grasa saludable.

FC: ¿Qué ingresos tiene que tener una familia para poder mantener una dieta de ese tipo? Sin embargo, en países que sí tienen un PIB per cápita muy alto, como Estados Unidos que tiene un requisito mayor, su estilo de vida y su industria alimentaria es la que lo lleva a eso.

AF: Qué niveles tienen acá en Uruguay de obesidad?

FC: Uruguay está ubicado en el contexto del cono sur, junto a Argentina y Chile en el torno del 30% de población con obesidad, y en obesidad y sobre peso arriba del 60%. Es más probable que te cruces con alguien con obesidad o sobrepeso que con alguien normopeso.

AF: ¿Dónde atendés?

FC: Nosotros somos un equipo de 18 técnicos que estamos en Paysandú, en Montevideo y en Cerro Largo. El Uruguay al ser un país pequeño nos permite desplazarnos de un lugar a otro

AF: ¿Operás en los tres lugares?

FC: Sí.

AF: Si yo te voy a ver y no me quiero operar, ¿tenés alguna alternativa que no implique entrar a cirugía?

FC: Sí, por supuesto.

AF: Ahora se pusieron de moda por Luis Miguel y algunas estrellas de Hollywood, esas famosas vacunas que te van cortando el hambre. ¿Eso funciona?

FC: Las hemaglutinas. Funciona. En el Uruguay se permite su uso por el Ministerio de Salud Pública hace menos de un mes. Es un tratamiento que puede dar muy buenos resultados, pero hay que tener en consideración dos cosas: primero de que es un tratamiento a muy largo plazo, es costoso y no conocemos la seguridad porque es un fármaco relativamente nuevo. En muchos pacientes funciona, pero hay un escalón por debajo de la cirugía bariátrica, entonces se utiliza para pacientes que quieren perder algunos kilos, que tienen sobrepeso. Y de hecho fue un fármaco desarrollado para la diabetes.

AF: ¿Cómo trabajás cuando te va a ver alguien?, ¿cómo es el proceso?

FC: Generalmente escriben a la clínica por las redes o por la web. Los pacientes googlean cirugía bariátrica, y me encuentran a mí o a otro integrante del equipo. Bueno, se contactan, se les da información, el paciente tiene que leer. El paciente para tomar una buena decisión tiene que estar informado. Luego de que está informado el paciente concreta una cita y ahí es evaluado por el equipo: lo ve un psicólogo, lo ve un nutricionista y también el cirujano.

AF: Cómo me gusta que trabajes interdisciplinariamente. Sos holístico para trabajar.

FC: No hay otra manera de hacerlo. A veces le digo al paciente que siendo cirujano voy a tener un rol en la preparación luego lo vamos a operar y después tenemos la etapa que para mí es más importante que es el seguimiento postoperatorio, que es seguir ese paciente en sus cambios. Porque es un paciente que va a cambiar mucho en su vida. Y en ese seguimiento el psicólogo, el nutricionista, el internista, el psiquiatra tienen a veces un rol mucho más preponderante que el que tiene el cirujano.

Yo muchas veces comparo lo que es un proceso bariátrico a lo que es el proceso del nacimiento de vida de un ser humano. Está la etapa de preparación que sería el embarazo, que es fundamental preparar para lo que se viene. Luego viene el parto, el nacimiento del ser, que vendría a ser la cirugía que es la parte que está en el medio y luego viene la etapa más importante y la más desafiante que es crear esa criatura. No es me operé y se terminó. Empezó.

Tenemos un profesor de educación física que entrena a los pacientes, porque les es difícil a veces retomar la actividad física.

AF: ¿Estás de acuerdo en ir trabajando con peso con el correr de los años?

FC: Por un lado la masa muscular es fundamental porque a mayor masa muscular tu organismo necesita mayor cantidad de calorías para mantenerse sano. También es cierto que la parte cardiovascular depende del ejercicio aeróbico más que del anaeróbico del descarga entonces son complementarias no es ni una cosa ni la otra.

AF: Encontré una serie en Netflix de un tipo que descubrió, en realidad no él, un antropólogo descubrió un enterramiento de 150 gladiadores afuera de Roma. Les hacen un estudio y resulta que eran vegetarianos. Me recuerda el artista marcial hacía MMA, se había roto ligamentos cruzados de las dos rodillas, dos veces en una rodilla y otra en la otra rodilla, el tipo estaba a punto de dejar de entrenar, entonces a través de esto empieza a recorrer el mundo para ver de qué manera alimentarse. Llega a la famosa dieta keto. Me queda esto en la cabeza, el tipo dice, ¿ cuánto tiempo ha pasado desde que se empezó a sembrar a hoy? 25.000 años, las primeras ciudades. Hace 25.000 años que dejamos de ser cazadores y recolectores, hace 25.000 años que descubrimos algo llamado trigo, hace 25.000 años que como pan, centeno, cebada procesada. Entonces yo en 25.000 años no puedo dar un salto genético, no puedo adaptar mi intestino en 25.000 años. Un salto genético, una adaptación genética se da en millones de años. Entonces el tipo dice, si yo soy cazador-recolector y en 25 mil años me cambiaron esa cultura, si yo cazo un conejo y yo me como hasta la piel, me como la grasa del conejo, le chupo los huesos al conejo, le como la grasa, la carne, la proteína. ¿Y cada cuánto como? Porque yo por ahí caso un conejo hoy, pero por tres días no caso ninguno.

FC: Es espectacular esto que estás diciendo. Porque es una charla que tengo muchísimas veces con pacientes en la consulta. Pasamos de ser cazadores y recolectores donde se comía cuando había, cuando se cazaba. Pensemos en 200, 300 años. Primero logramos salar la carne, luego vinieron los enlatados, después aparecieron las heladeras, luego vinieron los deliverys y después los 24 horas con delivery. Hoy cualquier persona desde una app de celular sin siquiera ir a buscarla y vienen y no haces nada.

Entonces, nuestro genoma, nuestro organismo no se pudo adaptar a ese cambio tan rápido que hubo de tener alimentos 24/ 7.

AF: Y vivimos inflamados.

FC: Es que la obesidad es una enfermedad inflamatoria crónica progresiva degenerativa no transmisible inflamatoria.

AF: ¿Estudiaste el mate? ¿qué te parece?

FC: Es una infusión como tantas otras que depende cómo se tome.

AF: ¿Cuál es la temperatura adecuada para vos?

FC: Menos de 70 grados, porque ahí aumenta el riesgo de cáncer de esófago. Es una cuestión de costumbre el ser humano tiene una capacidad de adaptación tremenda.

AF: Me quedé alucinado con esta charla. Te felicito.

Mirá la entrevista completa: