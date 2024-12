CVU anuncia llamado voluntario para recompra de títulos de Fideicomiso Financiero

La Corporación Vial del Uruguay (CVU) anunció un llamado voluntario dirigido a inversores interesados en vender sus instrumentos del Fideicomiso Financiero CVU I. El organismo dispuso un monto total de US$ 15 millones para la recompra de los títulos.

Podrán participar de este llamado los inversores que tengan títulos del Fideicomiso Financiero CVU I de las series I, II, III, IV, V, VI, I SUB, II SUB, III SUB.