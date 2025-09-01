Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
lluvia ligera
Martes:
Mín  11°
Máx  12°

Siguenos en:

/ Brand Studio / Belleza

Descubrí lo último de la belleza: legado e innovación en La Maison L'Oréal Paris

La actividad llega a Uruguay con innovación, probadores virtuales y un recorrido único que combina historia, ciencia y sostenibilidad

1 de septiembre 2025 - 5:00hs
Loreal-174

El pasado jueves, el Museo del Gaucho y la Moneda se transformó en el escenario de La Maison L’Oréal Paris, una experiencia inmersiva que la marca trajo a Uruguay para compartir con el público su visión de la belleza del futuro.

Loreal-99

“Estamos desembarcando con un evento súper importante. Vamos a revelar un montón de novedades, no solo a nivel de producto e innovación tecnológica, sino también nuestro ADN, nuestro compromiso social con la causa Stand Up y nuestra historia”, explicó Karina Porteiro, directora de marketing de L’Oréal Uruguay.

Loreal-112
Karina Porteiro, directora de marketing de L’Oréal Uruguay.

Karina Porteiro, directora de marketing de L’Oréal Uruguay.

La experiencia puso en primer plano ese legado y compromiso, con un sector dedicado al programa Stand Up contra el acoso callejero y otro enfocado en sostenibilidad, donde se compartieron avances en packaging responsable y en el desarrollo de productos más amigables con el medioambiente.

Loreal-142

La propuesta invitó a recorrer un viaje por el legado de la compañía fundada en 1907, con un repaso cronológico de sus hitos más relevantes, y a conocer las más recientes innovaciones en diagnóstico de piel, coloración y maquillaje mediante aparatología de última generación y probadores virtuales.

Evento Loreal

Además de presentar sus innovaciones, La Maison abrió un espacio de diálogo sobre el futuro de la belleza, donde se destacó la importancia de la diversidad en la industria.

"Creemos que la belleza, lejos de ser algo superfluo, es una forma de expresión y de cuidado personal”, subrayó Porteiro.

Nuestro compromiso es acompañar a cada mujer para que encuentre su lugar y se sienta empoderada, no solo en los próximos cinco años, sino en todos los que vendrán Nuestro compromiso es acompañar a cada mujer para que encuentre su lugar y se sienta empoderada, no solo en los próximos cinco años, sino en todos los que vendrán

Evento Loreal

El recorrido por La Maison demostró que la iniciativa fue mucho más que una exhibición de productos. Se trató de una experiencia sensorial y educativa que invitó a los asistentes a conectarse con la historia, la ciencia y los valores que definen a L’Oréal Paris.

Temas:

Belleza La Maison L'Oréal Paris Uruguay

Las más leídas

Así terminó el ómnibus de Núñez tras el accidente

Pérdida de dominio y "factor humano": los detalles de la pericia del accidente del ómnibus de Núñez en el que murieron cuatro personas

Bielsa salió un rato del fútbol y envió un mensaje a unos niños
SELECCIÓN URUGUAYA

La gran sorpresa de Marcelo Bielsa en la lista de la selección uruguaya para los partidos ante Perú y Chile por Eliminatorias

Darwin Núñez llegó a Uruguay
SELECCIÓN

En su arribo a Uruguay previo a la fecha de Eliminatorias, Darwin Núñez explicó los motivos que lo llevaron a fichar por el Al-Hilal

Maximiliano Silvera festeja su gol para Peñarol ante Racing por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Racing 1-4 Peñarol: el equipo de Diego Aguirre ganó con una gran ambición y una potencia ofensiva tremenda

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar