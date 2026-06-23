GROU® celebra la entrega de dos proyectos más, con el 90% de sus unidades vendidas, validando las zonas más dinámicas de Montevideo

El pasado jueves 11 de junio, las terrazas y espacios comunes de GROU® Hábitat fueron el escenario de un doble festejo. Compradores, inversores y referentes del sector inmobiliario uruguayo se reunieron en el edificio ubicado sobre Avenida Italia y Bvar. Batlle y Ordóñez —todavía con el inconfundible aroma a obra nueva— para celebrar la culminación de GROU® Hábitat y la finalización de la Torre II de GROU® Bosque.

Ambos proyectos representan un hito para la desarrolladora y consolidan la apuesta de GROU® por algunas de las zonas con mayor dinamismo y proyección de Montevideo.

El evento aprovechó cada uno de los amenities de GROU® Hábitat para dar vida a la celebración. El salón de usos múltiples, el espacio de cowork, el gimnasio, el área infantil y el circuito aeróbico del rooftop recibieron a los asistentes, mientras los equipos de GROU® los guiaban por las unidades modelo. La experiencia permitió recorrer y conocer de primera mano un proyecto ya terminado , con todos sus espacios en pleno funcionamiento.

Las cifras reflejan la buena recepción que tuvieron ambos desarrollos en el mercado. GROU® Hábitat llega a la entrega con el 85% de sus unidades vendidas , mientras que GROU® Bosque acumula un 90% de comercialización entre sus dos torres. A eso se suma otro aspecto clave: ambos proyectos fueron entregados dentro de los plazos comprometidos, reafirmando la capacidad de ejecución de la desarrolladora.

Hábitat: el primero en llegar al corredor de Av. Italia

Cuando GROU® presentó GROU® Hábitat, la confluencia de Malvín, Parque Batlle y Buceo no tenía proyectos de escala. Era, en el lenguaje de la desarrolladora, una apuesta antes de que el mercado la validara. Hoy, con el edificio entregado y más del 85% de sus 108 apartamentos vendidos, esa apuesta tiene nombre y dirección: Avenida Italia y Bvar. Batlle y Ordóñez.

El proyecto —desarrollado en alianza con Grupo Caral, construido por NOVA Construcciones y con firma del Estudio Harispe— cuenta con monoambientes y unidades de uno y dos dormitorios, acogido al régimen de Vivienda Promovida. Las unidades más codiciadas resultaron ser las de los pisos superiores, entre el 8 y el 12, con vistas despejadas al Río de la Plata y balcones corridos que son prácticamente una rareza en la oferta residencial actual de Montevideo.

Más de 500 m² de amenities completan la propuesta: salón multiusos con parrillero, espacio de cowork, área fitness y un circuito aeróbico outdoor de 80 metros. Todo diseñado para que el edificio funcione como un ecosistema donde trabajo, actividad física y vida social coexisten sin salir del edificio.

El edificio también dispone de dos locales comerciales en planta baja con frente a Avenida Italia, una de las arterias de mayor tránsito de la ciudad. Su ubicación los convierte en una oportunidad atractiva para emprendimientos que buscan visibilidad y presencia en uno de los corredores comerciales con mayor crecimiento de Montevideo.

"Elegimos este corredor cuando todavía no era obvio que había que estar acá. Nos gusta llegar primero, entender hacia dónde se mueve la ciudad antes de que los precios reflejen ese movimiento. Hábitat es la prueba de que esa lectura fue correcta”, dijo Javier Goldfeld, CEO de GROU®.

Bosque Torre II: la consolidación del Este

Ubicado a pasos del Parque Roosevelt y cerca de la costa, GROU® Bosque marcó un punto de inflexión al demostrar que existía una demanda sólida por vivienda de calidad en el este de Montevideo dentro del régimen de Vivienda Promovida. La entrega de la Torre II completa el desarrollo y corona un proyecto integrado por dos torres, más del 90% de unidades vendidas y una lista de espera que acompañó su comercialización desde las primeras etapas.

La construcción, a cargo de NOVA Construcciones —empresa con más de 20 años de trayectoria y más de “300.000 m2 construídos y en construcción”—, volvió a destacarse por el cumplimiento de plazos. Al igual que con la Torre I, la entrega de la Torre II se concretó dentro del cronograma comprometido, un dato que en el mercado inmobiliario uruguayo sigue siendo un diferencial concreto. El diseño arquitectónico es del Estudio Flores Gallinal.

"Con Bosque entendimos que la gente quería vivir diferente: más verde, más espacio, más naturaleza. La Torre II cierra ese capítulo con los mismos estándares de calidad y los mismos plazos. Es lo que nos comprometimos a entregar, y es lo que entregamos”, destacó Mario Carroscia, Gerente General de GROU®.

Un dato que completa el panorama: las unidades de ambos proyectos ya están siendo alquiladas. La demanda de arrendamiento en las zonas de Hábitat y Bosque confirma que la apuesta no solo fue acertada para quienes compraron para vivir, sino también para quienes lo hicieron como inversión.

El encuentro reunió a compradores que recibieron sus llaves, inversores que vieron materializarse su apuesta, y referentes del sector que llegaron con una pregunta implícita: ¿qué viene después?

El anuncio de la noche: GROU® Aruma

La respuesta llegó cuando menos se esperaba. Hacia el final de la velada, GROU® hizo la presentación oficial de GROU® Aruma, su nuevo proyecto en Lagos de Carrasco, en la zona de Parque Miramar. Un desarrollo boutique de 5 niveles y 37 apartamentos frente a la Laguna Grande, a pasos del Parque Roosevelt, que nace de la alianza entre GROU®, Grupo Caral, NOVA Construcciones y el Estudio Harispe.

La elección de Lagos de Carrasco responde a una combinación de factores que la desarrolladora considera clave. La zona ofrece un entorno exclusivo en el que conviven el espejo de agua de la laguna y el paisaje verde del Parque Roosevelt. En ese contexto, GROU® presenta Aruma, un proyecto de escala más íntima y boutique que sus desarrollos anteriores, pero que mantiene los atributos que caracterizan a la marca.

"Aruma es un proyecto que nos entusiasma especialmente. Es chico, cuidado, en un lugar increíble. Treinta y siete apartamentos frente al agua, con todo el sello GROU® pero en una escala más íntima. Cuando encontrás ese terreno, sabés que tenés que hacer algo especial”, mencionó Goldfeld.

Tres proyectos más que consolidan la expansión

Aruma no fue el único anuncio de la noche. GROU® confirmó también el avance de tres proyectos que ya están en marcha y que profundizan su apuesta por la costa este y los entornos lacustres de Montevideo.

GROU® Orillas — Rambla Costanera

A 900 metros de GROU® Rambla —uno de los proyectos más exitosos de la desarrolladora—, Orillas vuelve a la primera línea, sobre Rambla Costanera y De la Aurora. Con 31 apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, arquitectura abierta, balcones generosos y vista directa a la playa. Desarrollado junto a NOVA® Construcciones y Sitio Arquitectura. www.grouorillas.uy

GROU® Lagún — Lago Aerosur, Carrasco Prat

Un complejo de cinco torres sobre la costa del Lago Aerosur, en el naciente distrito de Carrasco Prat. La primera etapa contempla 88 apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con playa privada, paseo costero y vegetación nativa. Arquitectura del Estudio Harispe. www.groulagun.uy

GROU® Rowing — Distrito Calcagno

Frente al Lago Calcagno, tres torres bajas con 123 apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios y 125 cocheras. Integrado al megaproyecto desarrollado por IRSA, combina conectividad con la privacidad de un entorno natural lacustre. Construido por NOVA, arquitectura de Sitio Arquitectura. www.grourowing.uy

La celebración en GROU® Hábitat también reflejó una forma de entender el desarrollo urbano. La apuesta por zonas emergentes, el cumplimiento de los plazos de obra y la capacidad de anticipar la demanda han sido algunas de las constantes de la compañía. Hoy, con ocho proyectos en distintas etapas de ejecución y una presencia creciente en el este de Montevideo, GROU® busca consolidar ese camino y proyectarlo hacia una nueva etapa de expansión.

"Cada entrega es un punto de partida. Nos obliga a preguntarnos qué viene después, dónde está la próxima zona que el mercado todavía no vio. Y nosotros ya tenemos la respuesta”, concluyó Goldfeld.