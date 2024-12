MARINAS Carrasco: un refugio de naturaleza y confort en un entorno único

“El proyecto cuenta con una propuesta paisajísticamente espectacular, que pone en valor el entorno privilegiado y no lo agrede bajo ningún punto de vista, se acopla de manera perfecta conectando con el lago y proponiendo un estilo de vida tranquilo”, destacó Gómez Platero.

El resultado es un barrio en el que la calidad de vida es una prioridad. Las casas y apartamentos, diseñados para integrarse de forma natural al paisaje, no solo buscan ofrecer un lugar para vivir, sino un espacio donde las personas puedan disfrutar de la tranquilidad, el aire libre y la convivencia cercana con la naturaleza. Los residentes de MARINAS Carrasco tienen acceso directo al lago y sus alrededores, permitiendo que cada día esté lleno de posibilidades, desde paseos tranquilos por el lago hasta tardes en kayak con la familia.

mns.jpeg

MARINAS Carrasco brinda una variedad de opciones habitacionales que se adaptan a distintos estilos de vida. Por un lado, las casas con jardín son ideales para las familias que buscan un refugio donde los niños puedan crecer jugando al aire libre, explorando el entorno de forma segura y disfrutando de un espacio propio. Estas viviendas están pensadas para quienes valoran la privacidad, el espacio y la conexión directa con la naturaleza.

Por otro lado, los apartamentos aterrazados se presentan como la opción perfecta para quienes buscan comodidad, pero sin renunciar a la belleza del entorno natural. Con vistas impresionantes al lago y una estructura que permite la vida fácil y práctica, estos apartamentos están diseñados para quienes desean vivir cerca de sus seres queridos, pero con la facilidad de un estilo de vida más ligero y sin preocupaciones. Ambos tipos de viviendas se complementan de forma perfecta, ofreciendo opciones tanto para familias jóvenes como para quienes buscan la tranquilidad y el confort de un hogar más reducido, pero igualmente conectado con el paisaje.

La ubicación es uno de sus grandes diferenciales. El barrio no solo está rodeado de belleza natural, sino que también goza de una conectividad excelente. Los residentes pueden disfrutar de la cercanía con los principales centros educativos, servicios médicos, comerciales y recreativos, haciendo que las tareas cotidianas sean más fáciles y rápidas.

Otro de los aspectos que destaca a MARINAS Carrasco es la vida de barrio que se fomenta en su interior. A diferencia de muchos proyectos multi-familiares, este mismo se integra de manera abierta con el entorno, promoviendo una convivencia cercana y cálida entre vecinos. El diseño de las viviendas, las calles internas y los espacios comunes están pensados para que las personas puedan interactuar, conocerse y crear lazos duraderos.

Un proyecto abierto al futuro

MARINAS Carrasco no es solo un lugar para vivir, es un espacio para crecer. A medida que avanza la comercialización de este proyecto, se nota que las personas valoran especialmente la propuesta de respeto al entorno, la integración del paisaje y la cercanía a los servicios. Así, de las 67 casas ubicadas a metros del lago, ya se colocó más del 90%, y en los dos edificios, que tienen seis pisos cada uno y abarcan 36 apartamentos, las reservas vienen avanzando a muy buen ritmo.

En el caso de las torres, estos dos edificios bajos ofrecerán apartamentos de entre 75 y 125 metros cuadrados (m2), a los cuales además hay que agregarles las amplias terrazas que son todo un distintivo de estas torres tanto por sus dimensiones como por sus vistas. En cuanto a precios, habrá viviendas con dos dormitorios a partir de US$ 350.000 y hasta US$ 390.000. También con tres dormitorios desde US$ 440.000 hasta US$ 480.000; y con cuatro dormitorios desde US$ 500.000 a US$ 600.000.

mns2s.jpeg

Ingresando en este link se puede realizar un tour virtual por un apartamento de dos dormitorios, y en este link se puede recorrer un apartamento de cuatro dormitorios.

En definitiva, MARINAS Carrasco es mucho más que un proyecto inmobiliario. Es una propuesta que redefine el concepto de calidad de vida, donde la belleza del entorno, la conectividad con la ciudad y el bienestar de los residentes son los pilares que sustentan una comunidad que crecerá junta, en armonía con la naturaleza y el entorno que la rodea. Un lugar donde las historias de vida se entrelazan, creando un legado de pertenencia, comunidad y naturaleza para las generaciones futuras.

Para conocer más ingresá a su sitio web y a su Instagram.