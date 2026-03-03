Nació para simplificar los pagos al exterior, creció con las remesas y ahora apuesta a liderar el mercado con una app y giros por WhatsApp

Tus Giros , la fintech uruguaya especializada en transferencias de dinero, remesas y pagos internacionales, continúa su proceso de expansión y anunció el lanzamiento de su aplicación nativa para iOS y Android , además de una nueva funcionalidad que permitirá realizar giros recurrentes a través de WhatsApp. La compañía busca seguir simplificando el envío de dinero al exterior con una propuesta 100% digital, disponible las 24 horas.

La empresa nació en 2020 con el objetivo de resolver una necesidad concreta: facilitar los pagos internacionales de forma simple, rápida y accesible, tanto para personas como para empresas. Desde su lanzamiento, la plataforma ya supera los 10.000 clientes registrados y ha procesado más de 50.000 transacciones , reflejando el crecimiento sostenido del servicio y la demanda por soluciones digitales para mover dinero entre países.

“Detectamos tres grandes casos de uso : el envío de remesas a familiares o amigos, la compra de servicios o productos en el exterior y el pago a personas que trabajan de forma remota desde otros países ”, explicó Juan Becerra , cofundador y director comercial de Tus Giros, en entrevista con El Observador.

La fintech apostó desde el primer momento por un modelo completamente digital, que permite realizar giros desde el celular o la computadora en cualquier momento del día. “Nuestra intención siempre fue que el giro se resuelva en menos de 15 minutos. Queríamos acortar procesos que antes obligaban a ir a un local físico, manejar efectivo y esperar varios días” , señaló Becerra.

De la web a la app nativa

Cuando comenzó a operar en Uruguay, a fines de 2022, Tus Giros lanzó inicialmente una aplicación web. Si bien esa solución permitió validar el modelo de negocio y escalar rápidamente, el objetivo de fondo siempre fue el desarrollo de una app nativa. “Para el tipo de servicio que ofrecemos, la experiencia de usuario es clave. Hay funcionalidades que son mucho más ágiles y naturales en una aplicación móvil que en la web”, explicó el directivo.

La nueva app para iOS y Android permite incorporar herramientas adicionales, como pagos con QR en el exterior, una funcionalidad ampliamente utilizada en mercados como Argentina y Brasil. De esta forma, un usuario uruguayo puede pagar en esos países utilizando distintas cuentas o medios de pago, sin depender de una sola plataforma.

Comisiones bajas y rapidez, el diferencial

Uno de los principales diferenciales de Tus Giros frente a la banca tradicional son los costos y la velocidad. “Los bancos están pensados para tickets altos y manejan comisiones que rondan los 100 dólares. En nuestro caso, un giro de 100 dólares tiene una comisión de apenas 3”, detalló Becerra. Esto vuelve especialmente atractiva la propuesta para remesas, pagos de servicios, turismo o pequeños trabajos profesionales.

Los usuarios pueden pagar desde Uruguay mediante transferencia bancaria, efectivo en redes de cobranza, tarjetas de débito y crédito (en 1, 3 o 6 cuotas) o saldo de Mercado Pago. En el destino, el beneficiario recibe el dinero directamente en su cuenta bancaria y, en algunos mercados, también puede retirarlo en efectivo.

Actualmente, los principales destinos de los giros son Venezuela, Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Chile, México y distintos países de Europa.

Regulación y seguridad como pilares

Tus Giros opera bajo la regulación del Banco Central del Uruguay y del Banco Central del Ecuador, además de trabajar con entidades reguladas en Europa y Estados Unidos. Para Becerra, el rol de los organismos reguladores es clave: “La tecnología avanza más rápido que la normativa, pero sin el aval del Banco Central no podríamos innovar. Por ejemplo, el onboarding 100% online fue posible gracias a que se aprobaron procesos de validación digital que antes no existían”.

En materia de seguridad, la fintech trabaja exclusivamente con socios regulados en cada país de destino y exige estándares alineados con los del Banco Central uruguayo, tanto a nivel documental como tecnológico.

Nuevos públicos y expansión regional

Si bien en sus comienzos Tus Giros estuvo enfocada principalmente en migrantes —con Venezuela como principal destino—, el perfil de usuarios fue evolucionando. Hoy, una parte importante de los clientes son empresas que pagan sueldos a freelancers en el exterior, realizan microimportaciones o contratan servicios profesionales fuera del país.

De cara al futuro, la compañía apuesta a seguir creciendo en Uruguay y Ecuador, y a consolidar una red que permita girar dinero también desde Europa y Estados Unidos hacia la región.

Queremos ser una solución verdaderamente global, que conecte Latinoamérica con el resto del mundo de forma simple, rápida y con el menor costo posible

El lanzamiento de los giros vía WhatsApp apunta a reducir aún más las barreras de adopción, especialmente para personas con menor afinidad tecnológica. “Hoy casi todo el mundo usa WhatsApp. Eso nos permite acercar servicios financieros formales y regulados a públicos que antes no los tenían”, concluyó.