Un servicio oficial se renueva: ¿cómo es el nuevo taller para BYD, Peugeot y Riddara y dónde está ubicado?

Con 11 años de trayectoria como servicio oficial, el taller liderado por Gonzalo Benítez inició una nueva etapa con la mudanza a un espacio completamente renovado para la atención de BYD, Peugeot y Riddara en Uruguay . El nuevo local incorpora mayor infraestructura, tecnología y equipamiento específico para atender tanto vehículos de combustión como modelos eléctricos.

El taller cuenta con seis bahías de trabajo y fue equipado para responder a las necesidades de las distintas marcas. Dispone de alineadoras, bancos de trabajo identificados con cada fabricante y una bahía especialmente acondicionada para intervenir vehículos eléctricos.

En esta última área se encuentran los elementos de seguridad necesarios para trabajar con sistemas de alta tensión , además del instrumental específico para realizar tareas de diagnóstico y mantenimiento en este tipo de vehículos.

El nuevo espacio mantiene la operación como servicio oficial de BYD, Peugeot y Riddara , las tres marcas representadas por Sadar, pero suma una infraestructura renovada que permite ampliar las capacidades de atención y acompañar la evolución tecnológica de los vehículos.

Once años de trayectoria y una nueva infraestructura

Para Gonzalo Benítez, la renovación representa un paso adelante para un taller que lleva 11 años trabajando como servicio oficial. La mudanza permitió desarrollar un espacio más amplio y moderno, con equipamiento pensado para las necesidades actuales de las marcas y sus clientes.

La operación continuará enfocada principalmente en brindar atención vinculada a las marcas y, con la renovación del taller, incorpora las condiciones necesarias para acompañar la evolución tecnológica del parque automotor y la creciente presencia de vehículos eléctricos.

Acercar el servicio a los clientes

Desde Sadar, la renovación del taller se enmarca en una estrategia orientada a fortalecer la cobertura de sus servicios oficiales y facilitar el acceso de los clientes a puntos de atención especializados.

Santiago Guelfi, director de la compañía, mencionó que uno de los objetivos es que los propietarios de vehículos puedan acceder al servicio sin tener que realizar grandes desplazamientos dentro de la capital.

El taller está ubicado en la periferia de Montevideo, en una zona cercana a La Tahona, un área que en los últimos años experimentó un fuerte crecimiento residencial y comercial.

Para Guelfi, contar con presencia en este punto de la ciudad resulta especialmente relevante por la cantidad de clientes de las distintas marcas que viven en la zona.

En esa línea, señaló que disponer de un servicio oficial próximo permite evitar traslados extensos, pérdida de tiempo y otros contratiempos para los propietarios de los vehículos.

Gonzalo Benítez, Santiago Guelfi.

Con la mudanza y renovación de sus instalaciones, el servicio oficial suma mayor capacidad, tecnología y equipamiento especializado, manteniendo los 11 años de experiencia en la atención de BYD, Peugeot y Riddara y preparándose para acompañar la creciente incorporación de vehículos eléctricos al mercado uruguayo.