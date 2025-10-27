Cada minuto cuenta frente a un ACV: cómo actuar antes de que sea tarde

En el cerebro, cada minuto cuenta . Cuando una arteria se tapa y el flujo de oxígeno se interrumpe, comienza un proceso que puede dejar secuelas irreversibles o incluso costar la vida. Esa es la realidad del accidente cerebrovascular (ACV), una de las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo.

“ Nosotros siempre decimos que el tiempo es cerebro ”, enfatizó el Dr. Matías Negrotto , neurorradiólogo de CIVASA , anteriormente CEDIVA, líder en intervencionismo vascular en Uruguay. "Cuando una arteria del cerebro se ocluye, cada segundo que pasa sin tratamiento significa pérdida de tejido cerebral. Cuanto antes logremos destapar esa arteria, mayores son las posibilidades de recuperación", agregó.

El especialista subrayó que la educación de la población es tan importante como la tecnología médica. “ Muchas veces la gente no reconoce los signos y demora en consultar . Si una persona presenta una dificultad súbita para hablar, pérdida de fuerza en un brazo o una pierna, o se le cae un lado de la cara, no hay que esperar: hay que ir inmediatamente a una emergencia”, señaló.

El área de neurointervencionismo se encarga de tratar las patologías vasculares más frecuentes, como los accidentes cerebrovasculares (ACV) y los aneurismas cerebrales. Entre sus procedimientos, la trombectomía—técnica utilizada para restablecer el flujo sanguíneo obstruido en un ACV—fue una de las intervenciones pioneras que CIVASA introdujo en el país.

Ese procedimiento, se realiza mediante catéteres que llegan al cerebro a través de la arteria femoral. “Con esta técnica podemos extraer el coágulo y restablecer el flujo sanguíneo de manera rápida y precisa”, detalló el neurorradiólogo.

MedicosSanatorioAmericano-2 Dra. Mariana Romero, Dr. Matías Negrotto, Dra. Alejandra Jaume.

Innovación en intervencionismo vascular periférico

El segundo equipo médico del centro se especializa en intervenciones del sistema vascular periférico, que abarca todo el cuerpo excepto el corazón, cuyo tratamiento corresponde a los cardiólogos hemodinamistas.

Al igual que el equipo de neurointervencionismo, sus procedimientos incluyen tanto la desobstrucción de vasos bloqueados por enfermedades como la ateromatosis, como la oclusión intencional de vasos dañados debido a aneurismas, malformaciones o traumatismos.

Para esto, se emplean distintos dispositivos según cada caso, en procedimientos conocidos como embolizaciones. Esta técnica también se utiliza para interrumpir la vascularización de tumores en órganos como el hígado, la próstata o el útero. En el caso del hígado, por ejemplo, es posible administrar quimioterapia directamente en los vasos del tumor mediante la quimioembolización.

Gracias a que el angiógrafo de la clínica se encuentra en una sala híbrida, estos procedimientos pueden combinarse con otras técnicas quirúrgicas, ya que el espacio cuenta con las condiciones de un quirófano convencional.

Pioneros en intervencionismo vascular y neuroendovascular en Uruguay

CIVASA es el primer y más prestigioso centro privado de intervencionismo vascular del país, con la mayor trayectoria y reconocimiento en el ámbito médico. Es una clínica de referencia en neurointervencionismo para ACV isquémico y hemorrágico, conformando un IMAE que recibe pacientes de la capital y del interior del país.

La institución marcó hitos en la medicina uruguaya, siendo pionero en el tratamiento endovascular de aneurismas y malformaciones vasculares cerebrales. Además, realiza técnicas innovadoras de tratamiento endovascular neurológico, como la colocación de stent venoso para hipertensión intracraneana idiopática y tinnitus pulsátil, tratamiento endovascular de hematomas subdurales y otros procedimientos avanzados detallados en su sitio web.

Excelencia médica y académica

El equipo está integrado por destacados especialistas, incluyendo profesores y ex profesores de la Facultad de Medicina, con formación en centros de referencia internacionales. Mantienen una cooperación continua con instituciones extranjeras y participan activamente en investigación clínica y estudios multicéntricos, lo que les permite aplicar las técnicas más avanzadas a nivel mundial.

En CIVASA funcionan dos divisiones principales: el equipo de neurointervencionismo, conformado por las neurocirujanas Dra. Mariana Romero y Dra. Alejandra Jaume, junto al neurorradiólogo intervencionista Dr. Matías Negrotto; y el equipo de intervencionismo vascular periférico, integrado por los radiólogos intervencionistas Dr. Fernando Sciuto, Dr. Nelson Di Trápani, Dr. Joaquín García y Dr. Alonzo Rodríguez.

Entre ambos equipos se distribuyen las distintas intervenciones que se realizan en el centro, y en algunos procedimientos participan además cirujanos vasculares, según la complejidad del caso.

MedicosSanatorioAmericano-7 Equipo médico de CIVASA.

“Desde el sector privado, CIVASA forma parte de los pocos centros habilitados para realizar estos procedimientos complejos y recibe pacientes derivados del interior del país”, destacó Negrotto.

Compromiso con la prevención

Para el especialista, el mensaje en el Día Mundial de la Prevención del ACV es claro: la educación salva vidas.

Además de actuar rápido ante los síntomas, debemos trabajar en la prevención: controlar la hipertensión, mantener una dieta saludable, evitar el tabaquismo y el sedentarismo. Todo eso reduce significativamente el riesgo de sufrir un ACV

