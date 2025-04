Julia Helena Piñero: "Lo que sana en las constelaciones familiares es la reconciliación, lo que no se pudo resolver en aquel momento"

Las constelaciones familiares son una terapia sistémica que permite descubrir y comprender las dinámicas ocultas que influyen en las relaciones familiares y en la vida de las personas. A través de este enfoque, quienes lo practican defienden que se puede sanar lo no resuelto en generaciones pasadas , liberando a los individuos de patrones repetitivos que condicionan su bienestar .

La terapia, que puede llevarse a cabo de manera individual o grupal, busca identificar los lazos invisibles que afectan a la familia, ayudando a las personas a sanar traumas heredados , resolver conflictos no resueltos y restaurar el equilibrio en sus vidas.

En la entrevista con Julia Helena Piñero , terapeuta en Constelaciones Familiares y Osteópata Bioenergética, se abordó cómo las constelaciones familiares ofrecen una herramienta poderosa para entender y resolver estas dinámicas . Piñero, con experiencia en el ámbito terapéutico, explicó que las constelaciones familiares no solo se limitan a las relaciones interpersonales, sino que también pueden ser aplicadas a traumas no resueltos, duelos no procesados y patrones repetitivos que condicionan nuestra realidad actual.

"Las constelaciones familiares son una filosofía, son una herramienta para poder ayudar en todo lo que tenga que ver con relaciones . Puede ser en relaciones laborales, relaciones de familia, relaciones de pareja. También traumas, duelos no resueltos, todo lo que pueda tener que ver con dinámicas ocultas que no permiten que nuestra realidad sea", señaló Piñero para el ciclo "Bienestar y Salud" de El Observador, en La Casa Violeta. Este enfoque terapéutico se basa en las " leyes sistémicas ", principios establecidos por Bert Hellinger , creador de la técnica, que describen cómo las familias están interconectadas por fuerzas invisibles que afectan a sus miembros.

Piñero detalló el proceso de una constelación familiar, que comienza con una breve entrevista donde la persona expone su situación. A partir de allí, se explora la historia familiar, buscando identificar conexiones y patrones con ancestros, incluso aquellos que no fueron conocidos. "Lo primero que hacemos como consteladores es una breve entrevista a la persona que viene a consultar y más que nada puede decir en dos o tres frases máximo qué es lo que le sucede", explicó. En este primer paso, el terapeuta comienza a construir un "genograma", un diagrama del árbol familiar, para comprender cómo los eventos no resueltos de generaciones pasadas pueden estar influyendo en el presente.

Un concepto clave en las constelaciones es el de las "leyes sistémicas", que incluyen la jerarquía, la pertenencia y la compensación. Piñero explicó cómo, en el sistema familiar, "los que vinieron primero tienen jerarquías sobre los que venimos después". Esta ley establece que los padres deben ocupar una posición de autoridad sobre los hijos, y cualquier desequilibrio en este orden genera desorden. La ley de la pertenencia, por su parte, nos recuerda que todos los miembros de la familia, incluidos aquellos no nacidos o excluidos, tienen derecho a ocupar un lugar en el sistema familiar.

Piñero abordó un tema profundamente humano: el duelo no resuelto de los niños no nacidos y los embarazos perdidos. "Cuando se pierden embarazos, no tenemos la forma de hacer lo que podría ser un ritual o enterrarlo, por ejemplo. Eso ayuda mucho en el duelo", comentó. Este tipo de pérdidas, aunque a menudo ignoradas o silenciadas, pueden tener un profundo impacto en las generaciones posteriores, lo que se revela en las constelaciones familiares.

Un aspecto fundamental de este proceso es la reconciliación con el pasado. Piñero explicó que, a través de las constelaciones, las personas pueden confrontar y sanar lo que no se resolvió en su familia. "Lo que sana, a mi modo de ver, en las constelaciones es la reconciliación. Lo que no se pudo resolver en aquel momento", afirmó. Este proceso permite liberar las cargas emocionales heredadas, restaurando el equilibrio tanto dentro de la familia como en la vida personal del individuo.

Para Piñero, las constelaciones familiares no son solo un método terapéutico, sino un camino hacia la comprensión profunda de cómo las fuerzas invisibles del sistema familiar afectan a las personas. El trabajo terapéutico en este campo no solo implica resolver conflictos actuales, sino también dar un lugar y una voz a aquellos aspectos de la historia familiar que fueron silenciados o negados.

"La constelación me mostró que yo estaba mirando algo por mi mamá que mi mamá no había resuelto, ponele, lo que yo debo hacer lo que me muestra la constelación es que yo tomo fuerza mirando mi propia vida y ocupándome de lo mío", explicó Piñero sobre cómo las constelaciones facilitan el despertar de la conciencia, permitiendo que las personas se liberen de los patrones heredados y comiencen a tomar responsabilidad de sus propias vidas.

La terapia de constelaciones familiares es una invitación a mirar de frente a lo no resuelto, a honrar lo que no se pudo resolver y, finalmente, a sanar lo que se arrastra del pasado. Es una herramienta que permite entender y liberar las dinámicas familiares ocultas, con el fin de avanzar hacia una vida más equilibrada y libre de las cargas del pasado.