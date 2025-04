Embed - Silvio Raij: "La meditación es estar en silencio e ir hacia adentro y preguntarte, ¿quién soy?"

Raij comenzó su camino en el desarrollo humano y espiritual hace más de 20 años, tras experimentar un periodo de vacío existencial. "Hace unos veintipico de años estaba sufriendo mucho con una vida con poco propósito. Si bien tenía todo, no me faltaba nada de lo básico, pero sentía que mi vida no tenía un sentido claro, que no estaba haciendo algo por los demás", recordó. Fue en ese momento que conoció el arte de la meditación, lo que cambió su vida. "La meditación me cambió la vida me hizo una persona mucho más feliz y con más sentido y mayor propósito", afirmó Raij.