Empezó en su casa con US$ 400, abrió un exitoso local en Pocitos y ahora cierra por falta de "energía mental": la historia del emprendedor de Requeso

“No le dediqué el tiempo necesario el último año y el negocio lo sintió fuerte, empezamos a desmejorar las ventas, nada caótico o que fuera una crisis, pero poco a poco se veía que los números no eran los mismos. Creo que aún no estaba maduro el negocio como para separarme de él cuando lo hice”, contó el emprendedor venezolano, quien también se desempeña como gerente de Marketing de Life Cinemas.

Al notar que era necesario dedicarle más tiempo al emprendimiento para la "salud" del negocio, Vergara optó por dar un paso al costado. “No me dio la energía física y mental y preferí salirme. Preferimos irnos por la vía de la tranquilidad y paz familiar. Tener algo de tiempo para 'no hacer nada' juntos”, sostuvo el emprendedor, quien creó el negocio junto con su esposa.