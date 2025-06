Ejecutivo de TikTok sobre el scrolleo infinito: "Nosotros mismos decimos que te desconectes"

DISPOSITIVOS Revelan detalles del nuevo dispositivo de OpenAI: no es un wearable

¿Uruguay tiene alguna particularidad frente a otros países en estos temas? ¿Tiene más desafíos? ¿Cómo lo ve TikTok?

Nosotros vemos —obviamente— que cada país de América Latina tiene sus peculiaridades. Eso es obvio. Nosotros a la región la tratamos como una sola región. Es muy común que el contenido de TikTok se comparta entre los países de la región, obviamente por compartir el español. Pero sí vemos que es importante, como señalé, trabajar con organizaciones locales porque son las expertas en esto. Con la guía la estamos lanzando con El Abrojo y con DESEM, porque son quienes nos van a ayudar a saber dónde están los principales problemas, dónde están los principales retos, dónde están las comunidades a las que tenemos que llegar. Y por eso es que lo hacemos con organizaciones locales.

¿Cuáles son los principales problemas que ve TikTok en cuanto al uso de la plataforma y su vinculación con la salud mental de los adolescentes?

Es que las familias tengan herramientas para poder tener conversaciones en casa sobre el uso correcto de TikTok, sobre cuál es el tiempo, por ejemplo, correcto de utilización en TikTok. Y después, ofrecer también herramientas como la desintoxicación digital, para que pasen en TikTok el tiempo que cada familia decida, pero que sea el correcto; no más tiempo del que mi familia se decida. Entonces, una de nuestras herramientas principales es desintoxicación digital, precisamente para temas de salud mental. Tenemos una guía específica —que es importante— para docentes, sobre salud mental. Tenemos una guía sobre trastornos alimentarios. Tenemos una guía sobre ciberacoso. Esos son los temas principales que interesan a los adolescentes: trastornos alimentarios, ciberacoso... y tenemos guías específicas para esos temas.

Más allá de estas guías, ¿cuál es la mirada que tiene TikTok sobre el prejuicio de que las redes sociales generan adicción o efectos negativos?

Lo que nosotros buscamos —y que nos han explicado muchas expertas y expertos— es que a los adolescentes no hay que llevarlos tanto al "no", sino al "qué sí se puede hacer". Entonces, si vas a estar en plataformas o en redes, ¿cuál es el tipo de contenido que tiene más sentido que estés viendo? Por ejemplo, en TikTok hay un fenómeno interesantísimo que se llama Booktok, que es jóvenes recomendando libros. Ese es contenido correcto, ese es contenido útil, contenido educativo que está bien que los jóvenes estén viendo. Si a los jóvenes les gusta hacer deporte: contenido de deporte. Si a los jóvenes les gusta la comedia: contenido de comedia. Si les gusta hacer paseos: contenido de paseo. Es un poco llevar a los jóvenes hacia mejor contenido, en vez de decirles "no puedes utilizar las plataformas o redes". ¿Dónde está ese contenido bueno, que es útil y que es educativo también?

¿Qué mirada tiene TikTok sobre el scroll infinito y esa experiencia de no poder dejar de navegar?

Nosotros como plataforma asumimos que tenemos responsabilidades de poner al acceso de los usuarios este tipo de herramientas que invitan a desconectar. Entonces, por ejemplo, la plataforma te muestra estos videos de desconexión digital: "ya desconéctate, hay vida más allá de la pantalla". Es decir, nosotros mismos te decimos: hay vida más allá de la pantalla. O herramienta por la cual, a cierta hora de la noche —10:00 de la noche— a cualquier adolescente, en el propio TikTok, pone una pantalla que te dice: "ya es momento de desconectarte, es momento de descansar". O herramienta que permite establecer horarios específicos en los que no puedes —y no puedes— ver TikTok. Tiempo específico en pantalla. Todas son estas herramientas que sabemos que tenemos esa responsabilidad de desarrollarlas y de ponerlas a disposición de nuestra.

¿Tuvieron una reunión con autoridades uruguayas como la Policía o la Fiscalía? ¿De qué se trató?

Lo que hacemos son reuniones cerradas para que las autoridades de fiscalías y persecución del delito puedan saber cómo colaborar con TikTok o cómo hacer solicitudes de colaboración con TikTok. Entonces, es un taller específicamente para eso, para saber cómo pueden ponerse en contacto con nuestro equipo especializado y colaborar o hacerle solicitudes. La policía está investigando algún caso específico, saber cómo puede ponerse en contacto con TikTok y solicitarle información sobre cuentas, sobre usuarios, es decir, información específica.