TikTok lanza en Uruguay una guía para madres, padres y tutores: conocé las claves

El objetivo, explicó, es facilitar “conversaciones inteligentes en casa sobre la experiencia digital de nuestras hijas e hijos”, y para eso es necesario que los adultos conozcan las funciones básicas de la plataforma.

Rodríguez Rudich aclaró que “TikTok no es una red social”. Según explicó, la plataforma “busca conectar personas con contenido, no tanto personas con personas”.

El sistema de recomendación aprende del comportamiento del usuario y le muestra contenido que podría ser “interesante, útil o relevante”. Esto se realiza a través de la sección “Para ti”, que se adapta a los intereses de cada persona.

En su intervención, el directivo señaló que la plataforma dejó de ser exclusivamente juvenil. “Hoy TikTok es una plataforma totalmente diversificada, tanto en contenido como en audiencia”, dijo.

Se pueden encontrar publicaciones sobre ciencia, cultura, deporte, cine, educación o salud mental, entre otros temas. Esto, señaló, amplía el valor de la herramienta para distintos públicos.

Normas, seguridad y moderación

Según Rodríguez Rudich, la seguridad es la “máxima prioridad” de la plataforma, especialmente en el caso de los menores. Actualmente, más de 40.000 personas trabajan globalmente en áreas de confianza y seguridad dentro de TikTok.

Existen normas comunitarias, guías temáticas y equipos de moderación que operan en más de 70 idiomas. El español es uno de los más relevantes para la plataforma, precisó.

Según explicó, TikTok publica informes de transparencia donde se detallan las razones y volúmenes de eliminación de contenido. “Hay que explicarle a la gente por qué estás eliminando”, afirmó.

Además, explicó que cualquier usuario puede denunciar videos, perfiles o situaciones. “Una persona va a revisar el contenido o persona a la que estás reportando y de ahí tomar decisiones”, señaló. Y alentó a los presentes, y al Uruguay en general, a denunciar si se ven contenidos que no son positivos.

Desafíos peligrosos: cómo actuar

Rodríguez Rudich también mencionó una guía específica sobre desafíos virales. Dijo que TikTok recomienda cuatro pasos: “detente, piensa, decide y actúa” ante cualquier invitación a realizar retos.

Afirmó que “una cantidad altísima de adolescentes puede identificar desafíos peligrosos”, pero muchas veces sienten presión social. En esos casos, recomendó acudir a una persona adulta de confianza para dialogar sobre estos temas.

Esto, "diálogo entre adolescentes y adultos", fue uno de los conceptos más repetidos en la mañana del NH Columbia de Montevideo, donde se realizó el evento.

Tres puntos sobresalientes que dice la guía

1) Reglas según la edad del usuario

TikTok está permitido únicamente para personas mayores de 13 años. Según la guía, “la plataforma tiene restricciones especiales para las personas menores de 18 años según sus edades”.

Estas restricciones varían entre usuarios de 13 a 15 años y entre 16 y 17 años. Por eso, la guía recomienda que “la edad de la persona adolescente sea registrada adecuadamente en la plataforma”.

Rodríguez Rudich explicó que las cuentas de menores de 15 años, por ejemplo, “no pueden enviar ni recibir mensajes directos”, lo cual es una medida clave de protección frente a riesgos como el grooming.

2) Visibilidad y privacidad del contenido

Cada video puede configurarse para ser visible solo por el usuario, por amigos, por seguidores o por todos los usuarios de TikTok. Estas opciones dependen de la edad declarada en la cuenta.

Para menores de 16 años, los contenidos no pueden ser recomendados fuera del entorno de amigos aceptados, y no se permite que cuentas no verificadas vean el contenido publicado por estos adolescentes.

3) Tiempo en pantalla y sincronización familiar

La plataforma activa por defecto un límite de una hora diaria para usuarios de entre 13 y 17 años. Este ajuste puede ser modificado por las familias.

Se puede definir un nuevo tiempo límite, activar un código de acceso para continuar usando la app o incluso programar franjas horarias en las que TikTok no estará disponible.

Rodríguez Rudich destacó la función de “sincronización familiar”, que permite vincular la cuenta de un adulto con la del adolescente. Esto permite definir reglas compartidas, como horarios de uso o acceso a determinadas funciones.

Sin embargo, remarcó que “debe estar basada en la conversación y la confianza”, ya que configurarla sin consenso puede generar rechazo y pérdida de diálogo en casa.

Guías temáticas y recursos adicionales

TikTok también dispone de materiales específicos sobre distintas problemáticas. Entre ellos se incluyen guías sobre trastornos alimentarios, acoso, violencia sexual, desinformación e incluso “desintoxicación digital”.

Rodríguez Rudich remarcó que estos recursos permiten actuar ante situaciones complejas y “acompañar a los adolescentes con herramientas y apoyo concreto”.