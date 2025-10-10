Conocé el Honor 400 Series: el "genio de la IA" que llegó a Uruguay y busca liderar el mercado

Honor, la marca global líder en AI para dispositivos y ecosistemas, realizó el lanzamiento de la nueva HONOR 400 Series en Uruguay con una propuesta innovadora en la explanada del World Trade Center. Durante toda la jornada, transeúntes y asistentes pudieron acercarse a probar las funcionalidades de los HONOR 400 y HONOR 400 Lite, experimentando en primera persona la cámara AI ultra nítida de 200MP, las herramientas de edición inteligentes y la pantalla ultra brillante de 5000 nits.

El evento que, comenzó al mediodía con activaciones abiertas al público, culminó en la tarde-noche con un after al aire libre que incluyó la música en vivo del reconocido DJ Sanata, tragos de autor y la presencia de influencers y referentes locales del mundo digital.

“La HONOR 400 Series fue creada para hacer que las capacidades de imagen con AI sean más accesibles para todos y para despertar su asombro diario. En Uruguay, quisimos celebrarlo de una manera cercana, invitando al público a vivir la experiencia desde el día hasta la noche en un entorno único”, señaló Pablo Patrone, director comercial de Honor en nuestro país.

Con una batería de silicio de carbono de 6000 mAh, certificación IP66 de resistencia al agua y polvo, y un diseño elegante inspirado en la naturaleza, la HONOR 400 Series llega al país para redefinir la experiencia de fotografía móvil y estilo de vida inteligente, ofreciendo a los usuarios un dispositivo versátil y potente.