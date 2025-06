El dramático momento del uruguayo que fue finalista en Operación Triunfo: tuvo que empezar a trabajar de mozo y ahora los músicos españoles salen a su ayuda

Nia, ganadora del concurso de talentos en su edición de 2020 y merecedora de una Gaviota de Plata en la última edición del Festival de Viña del Mar (Chile), apunta a la agencia EFE que a veces las ventas de un concierto pueden no ser suficientes para pagar la casa en la que vives; de ahí la importancia de "buscarse la vida de la manera que sea".

El propio Curotto, montevideano y de 25 años, se encargó de explicar que su paso por la hostelería no suponía un abandono de su carrera musical. "No voy a dejar de luchar, más ahora que se han abierto un montón de puertas y que la vida me dio esta oportunidad", afirmó en sus redes, en las que también reveló que la discográfica Universal, la que lo fichó tras el programa, había dejado de contar con él.

Esta actitud de resistencia tomó forma el pasado jueves con la noticia por parte de la cantante española María Parrado del lanzamiento de Tiempo al tiempo, una nueva canción en colaboración con el cantante uruguayo.

FUENTE: EFE