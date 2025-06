"Dijiste que me había tomado alguna sustancia": el tenso cruce entre Victoria Rodríguez y Raúl Castro sobre Carnaval y Lacalle Pou

La conductora le cuestionó que era una visión del arte ideologizada, y Castro retrucó que "todas lo son, el ballet es la de la burguesía". Ante ese comentario, Rodríguez le dijo que le estaba quitando valor a las creaciones que no son de izquierda. "En lo colectivo hay un gran valor, yo creo eso de que si no nos salvamos todos no se salva nadie, pero le estás sacando ese valor", planteó.