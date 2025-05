¿Victoria Rodríguez está en Tinder? La respuesta que dio la conductora en Canal 4 sobre su situación sentimental y su momento actual en la vida

La conductora de Esta boca es mía en Canal 12 y de Punto de encuentro en Radio Universal dijo "hoy me siento dueña de mí misma, sin deberle nada a nadie, me miro al espejo y capaz no estoy en el mejor momento de los veintialgo, pero veo un mujerón. No es una cosa estética, es una cosa de una persona que tiene un montón de defectos, los batalló, los pasó, los tragó, los asume, se aprendió a querer. Y eso lleva mucho tiempo".