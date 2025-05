Victoria Rodríguez se cruzó con un artista internacional, intercambiaron teléfonos y todo terminó de forma incómoda: "le dije que lo amaba, un papelón"

Rodríguez contó que fue al centro cultural de UTU para retirar una de sus obras que estaba allí y se había vendido. "Entro al lugar, y veo que están montando una exposición de fotografías distorsionadas, de personas, y quedé fascinada mirándolas. Se me acerca alguien que me empieza a hablar en portugués y deduje que era el artista. Fascinante la conversa, hablamos de arte, me contó cómo se sacaban las fotos, me sacó fotos y me pide mi teléfono para mandármelas. Cuando me está agendando, me dice 'Paulinho Moska'".