"Me empezó a venir la persecuta": el inquietante momento que vivió Victoria Rodríguez con el regalo de un admirador secreto

"Lo primero que pensé fue que era para mi hija, porque cuando estás en situación de amor cero, ni te imaginás", comentó en referencia a su situación sentimental. "Es horrible, pero no te imaginás quién puede haber sido. Y le dije a la mujer que trabaja en casa que eran seguro para mi hija, del novio. Pero no, decía Victoria Rodríguez".

"Me empezó a venir la persecuta, entre que estoy expuesta por mi trabajo, veníamos hablando de temas complicados, venía justamente de hacer notas y entrevistas por el tema Conexión Ganadera y aparece la vinculación con el lavado de activos. Entonces di la orden de que nadie comiera el Ricardito", contó la conductora, que se justificó para esa decisión en algunos episodios que se han dado en Montevideo en las últimas semanas. " No sé, las bombas, las amenazas, estamos todos muy locos. Paranoia total mía", explicó.

Sin embargo, la jornada todavía tenía para ella guardada el momento más inquietante. "Cuando me estaba por dormir, me vino esa gana de dulce, miro a la derecha y estaba el Ricardito en mi mesa de luz. Y lo comí", contó.

"Me acosté y me empecé a sentir mal, mareada, ganas de vomitar imponentes, la panza me hacía ruido. Fui al baño, me lavé la cara, me fui a dormir y acá estoy. Sugestión, somatización. Maldito dulce de la noche", concluyó Rodríguez, que cerró su relato explicando que no logró develar la identidad de su admirador secreto.