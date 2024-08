Victoria Rodríguez recordó la entrevista que le hizo a Alain Delon, y el detalle que le llamó la atención: "Me impresionó verlo ahora"

Delon visitó Uruguay dos veces: en 1970 y 1996. En esa segunda instancia, el francés visitó Punta del Este, y fue allí donde Rodríguez lo entrevistó, en una circunstancia particular. En 970 noticias, de Radio Universal, Rodríguez relató que " Fue una nota robada, en la vip del aeropuerto de Punta del Este cuando se subía a su avioneta particular para volver".

Embed - Alain Delon en el aeropuerto de Carrasco junto a Roberto Giordano 1996

El video de la entrevista circuló en las redes sociales luego de la muerte de Delon, y Rodríguez se refirió también al detalle de un beso que el actor le dio. "Fue un beso en la mano, igual me llamó la atención, para mí fue muy simpático el hombre, pero me tocaba el pelito, me agarró la mano, hoy en día nadie hace eso, pero como sería la cosa que en aquel momento no me llamó la atención para nada", comentó.