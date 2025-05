"Federico me cambió la vida": Cata Ferrand habló sobre los inicios de su relación con Buysan y la maternidad en su vida

La relación de Ferrand y Buysan comenzó en los pasillos de Canal 12, cuando ambos trabajaban en el magazine Día Perfecto, pero el inicio no fue sencillo. Si bien ella ya no estaba casada, él todavía no había dado por terminada la relación con la madre de sus hijos mayores. " Fue muy difícil aceptar que te enamorás de alguien con esa carga, de lo que Federico tenía que transitar . Para mí era más liviano. Yo ni siquiera estaba casada con mi exmarido, estaba de novia. Fue mucho más fácil todo", dijo.

Además, no se había plateado la posibilidad de ser madre. "Yo no nací Susanita, los planes de mi vida no eran ser mamá. Pero Federico nació para ser padre”, dijo.

La artista contó una conversación que mantuvo con Buysan, cuando ella le dijo que en su relación anterior tenían "mucha libertad" y no habían hablado acerca de la posibilidad de ser padres. Entonces, él le dijo: 'Yo me muero si no soy padre de vuelta contigo, porque te re veo madre y me encantaría que Joaco y Flo tuvieran más hermanos'”.

“Yo pensé: ‘ay, qué mimoso, qué pesado’", dijo la conductora. Pero esa conversación se resignificó después, cuando los planes de la pareja tomaron otro rumbo: "A los tres días, estaba embarazada. Y fui la mujer más feliz del mundo. Entonces, sí, Federico me cambió la vida”.