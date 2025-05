"La estoy pasando como el orto porque soy hincha como vos": Maximiliano Olivera, capitán de Peñarol, reveló los fuertes mensajes de los haters que recibe por privado en las redes sociales

“Lo que más me sorprende es la gente que te escribe un mensaje privado para insultarte”, dijo ese viernes a Todo Pelota de radio Cerve Deportiva.

“Ya está. Ya estoy pasando mal porque estoy jugando mal, no le ganamos a nadie y la estoy pasando como el orto porque soy hincha como vos”, comentó.

“Llego a mi casa, estoy mal yo, está mal mi familia, no salgo ni a comer porque no tengo ganas, y todavía llego, entró a las redes sociales para reírme con algún video y me mandas mensajes: ‘hijo de puta, andate’”, agregó.