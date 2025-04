Figura de Canal 10 furiosa con Franco Colapinto tras sus declaraciones sobre Uruguay: "Me da un poco de pena"

“ Uruguay no es que inventan cosas, sino que se llevan todo lo que inventamos nosotros. Y si alguien inventó algo en Uruguay, lo trae a Argentina y al final termina siendo argentino", dijo el piloto de reserva.

Dide, quien además es una de las conductoras del programa de streaming Convergencia en Topic, se refirió a Colapinto al compartir un fragmento del video del podcast. "Pobre! Me da un poco de pena... o vergüenza, ¡no sé!", expresó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ElianaDide/status/1909269965145833679&partner=&hide_thread=false Pobre! Me da un poco de pena... o vergüenza, no sé! https://t.co/LRzzQeZBp9 — Eliana Dide (@ElianaDide) April 7, 2025

Las disculpas de Franco Colapinto

Tras la repercusión que tuvo el video de la entrevista, Colapinto hizo un posteo en sus redes para pedir disculpas a los uruguayos.

“Che quería pedir perdón lo antes posible por la pelotudez que dije de Uruguay, fue obviamente en tono de joda... ¡Era un podcast divertido entre amigos! A veces me cuesta dimensionar el alcance que tienen las pavadas que digo”, señaló en X.

“No quise ofender a nadie, me estaban boludeando con las milanesas, mate, empanadas y me prendí... Amo Uruguay y el cariño que me dieron todo el año pasado y lo que más quiero es tener buena onda con todos ustedes”, agregó.