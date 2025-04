Tabárez habló por primera vez en medio de los cuestionamientos a Marcelo Bielsa: "Yo estuve 16 años y había un clima excelente"

El exentrenador principal de la selección, sustituido por Marcelo Bielsa, contó que conoce a Faral desde 2007 cuando decidieron contratar a alguien para la “jefatura de prensa de determinadas características”. “No queríamos que fuera un periodista en ejercicio”, puntualizó Tabárez.

El técnico reconoció que Faral tuvo un crecimiento rápido en cuanto a sus funciones, pero puntualizó que “no intimaba con los jugadores, no iba a los vestuarios, no iba a sus dormitorios y seleccionaba a los jugadores que iban a hablar con la prensa”.

En la sentencia se menciona a algunas personas que tuvieron entredichos con Faral, quienes de alguna forma ejercieron y protagonizaron el hostigamiento y acoso por el que se condenó a la AUF.

Marcos Méndez, actual director del Departamento de Comunicación y Marketing de la AUF, fue quien quedó en lugar de Faral cuando desde la asociación argumentaron que estaba “sobrecalificado” para estar al frente de la gestión de prensa.

Sobre Méndez, Tabárez dijo: “Sé que en un momento él estuvo encargado de la página web y se retiró porque no podía, eso me llegó y bueno lo tuvo que hacer Matías Faral. Méndez de ese puesto del manejo de la página web de la AUF no sé cuándo se retiró, no sé cuándo dejó de hacerlo, porque iba tangencialmente a mí, recién tomé contacto con esa página cuando ya estaba hecha y la hizo Faral”.

A su vez, Tabárez aclaró que no estaba en los detalles del ambiente que se vivía en la sede de la AUF de la calle Guayabo. “Una cosa es la AUF de la calle Guayabo y otra era el Complejo (Celeste), muy pocas veces he tenido que ir a la sede de Guayabo, la sede mía era el complejo”, añadió.

Tabárez, además, reconoció que Méndez fue quien suplió a Faral cuando lo apartaron del área de comunicación de la AUF. Sin embargo, reparó que en ese entonces él ya no estaba al frente del seleccionado.

“Suplió su lugar, pero conmigo Marcos Méndez nunca trabajó, no hubiera sido posible que Méndez fuera mi jefe de prensa”, sostuvo el extécnico de la selección y argumentó que no lo consideraba parte de su proyecto, en contraposición de lo que sí pensaba del trabajo de Faral.

El clima laboral en el Complejo Celeste

Al prestar declaración Tabárez fue consultado sobre “el clima laboral” en el Complejo Celeste. El exentrenador afirmó que su pasaje por la selección y el denominado “proceso” fueron la “historia de vida”.

“Yo estuve 16 años, no todos pero la mayoría de ellos tres días a la semana –lunes, martes y miércoles– yendo a las 8:00 y volviendo a las 19:00, y para mí había un clima de trabajo excelente”, consideró.

A su vez, mencionó el factor de la relación “afectiva” y lo definió como “un gran componente de rendimiento y eso va tanto para un equipo deportivo como para una fábrica o una empresa”. “Esto es entre personas y para mí el clima era excelente, y la verdad que lo extraño”, indicó.

Los dichos de Tabárez se dieron en medio de los cuestionamientos públicos hacia Bielsa. De hecho, aproximadamente dos semanas después Luis Suárez declaró en el programa De fútbol se habla así que con el entrenador argentino “solo tenía una relación profesional”.

Cuando Faral fue removido del área de comunicación, las autoridades de la AUF le dieron otras tareas por lo que tenía que asistir a la sede de la calle Guayabo. Tabárez recordó que tuvo que hablar con el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, porque el ahora trabajador de ASSE “tenía problemas”.

El mal relacionamiento junto a los malos tratos llegaron a oídos de Tabárez tanto por el propio Faral como “por otras personas”, indicó el técnico. “Yo lo que quería era tener en el puesto a la persona que necesitaba porque él era la persona que servía para eso”, insistió.

Según Tabárez, Faral era una “persona muy respetada” por todo el cuerpo técnico de la selección y los jugadores. “No era un cholulo, hablando en términos futbolísticos. Los jugadores eran estrellas y él trataba a todos por igual. Era muy, muy reconocido, aparte era así con todas las personas en el complejo”, añadió.

A lo largo de su declaración, Tabárez mencionó aspectos del clima laboral dentro de la AUF y fue consultado sobre cómo se enteró de eso, a pesar de que en 2021 dejó de ser el técnico de la selección. El exentrenador respondió que desde que dejó su cargo no se enteró de más nada.

“Porque no ando llevando y trayendo, porque interferiría aunque no quisiera”, cerró su declaración Tabárez.