¿Qué pasó con Nacho Álvarez? Se fue de su programa en vivo y pidió que le avisen si "cae otro ministro"

"Me está esperando el avión, me voy a Europa", comentó a sus compañeros y a los oyentes, al tiempo que explicaba que debía estar en el Aeropuerto de Carrasco a las 11 de la mañana dado que su vuelo despegaba sobre las 13. Acto seguido, sus compañeros le dijeron que "viajara tranquilo" porque "la casa está en orden".

"Sé que no está en orden, pero no me importa", respondió entre risas el conductor, que viajará junto a su pareja durante diez días por el continente europeo. "Se trata de desenchufarse", explicó Álvarez luego de interactuar con algunos mensajes que llegaron de la audiencia, aunque luego apuntó a que seguiría interesado en estar atento a la coyuntura uruguaya.