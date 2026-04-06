De estudio familiar a firma de referencia: la historia detrás de los 100 años de Posadas

El Estudio Posadas celebró sus 100 años de actividad el pasado 22 de marzo, en el marco de la conferencia regional de la International Bar Association (IBA) que se realizó en Punta del Este y reunió a profesionales del derecho de América Latina, Estados Unidos y Europa.

El festejo se llevó a cabo en el parador Posto 5, con un evento para más de 600 invitados, autoridades del estudio y abogados participantes de la conferencia.

Durante la celebración, la firma presentó el cortometraje “La pluma mágica” , creado por Avisa Publicidad y Mueca Films y dirigido por Juan Ponce de León, con la participación de profesionales del estudio. La pieza, protagonizada por una niña y un archivero, pone en valor el momento de la firma en cada emprendimiento , con una mirada simbólica sobre el compromiso del estudio con los proyectos que forman parte de la historia del país.

Para Lucía Carbajal , abogada y socia de Posadas, alcanzar los 100 años representa orgullo, responsabilidad y también un desafío hacia adelante.

“Cumplir 100 años es muchísimo. Al principio se siente como una meta en sí misma, por todo lo que implica la historia y la responsabilidad de que hoy somos más de 400 personas trabajando bajo ese nombre. Pero también está el desafío de reinventarse y pensar cómo hacemos para que haya 100 años más”, señaló.

Carbajal destacó que el estudio busca seguir acompañando el crecimiento de las personas y del país, participando en grandes proyectos y adaptándose a los cambios tecnológicos, incluyendo el impacto de la inteligencia artificial en el ejercicio profesional.

Una firma que creció como equipo

Por su parte, el socio Fernando de Posadas recordó los orígenes familiares del estudio y destacó la importancia del trabajo colectivo en la construcción de la firma a lo largo de un siglo.

“Es un estudio que arrancó familiar con mi abuelo en el año 1926, después siguieron otras generaciones y hoy somos muchos socios y muchísimas personas trabajando. Pero además de los socios, todos los que formamos parte del estudio somos un gran equipo. Cada uno cumple un rol y solos no somos nada. Lo importante es la confianza y remar todos juntos”, afirmó.

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Mantener la esencia y adaptarse al futuro

En tanto, el socio Tomás Gurmendez señaló que el principal desafío hacia adelante es adaptarse a los cambios sin perder la cultura y los valores que caracterizan al estudio desde sus orígenes.

“Estamos muy marcados por la cultura que nos dejaron nuestros antecesores y nuestra responsabilidad es adaptarnos a la nueva realidad, pero siempre con la misma esencia y los mismos valores. No podemos olvidarnos de nuestra fuente, porque eso es lo que nos trajo hasta acá y seguramente lo que nos va a proyectar hacia el futuro”, sostuvo.

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Un evento en el marco de la IBA

La celebración se realizó en el contexto de la conferencia regional de la International Bar Association, la organización global más importante que reúne a abogados, estudios jurídicos y colegios de abogados de todo el mundo, con miembros en más de 170 países. Entre sus objetivos se encuentran promover el Estado de derecho, impulsar buenas prácticas legales y fomentar la cooperación internacional entre profesionales del derecho.

La conferencia regional, titulada “Mergers and acquisitions in Latin America — building bridges through business: rethinking M&A in the Americas”, se desarrolló en Enjoy Punta del Este Resort & Casino del 23 al 25 de marzo, y reunió a referentes del sector jurídico internacional, convirtiendo al centenario de Posadas en uno de los eventos destacados de la agenda jurídica y empresarial del año en Uruguay.