El desafío de Uruguay: "atraer inversión en un país caro" y los US$ 4.500 millones que precisa para "aumentar la tasa de crecimiento"

ECONOMÍA Oddone dijo que los temas del plebiscito jubilatorio "no van a ser objeto de la discusión" en el llamado "diálogo social"

Inversiones y tasas de interés libres de riesgo

Para Munyo la variable más importante “que está afectando al gobierno” es la tasa de interés internacional, un factor de peso para las inversiones, clave para mejorar el crecimiento.

“Hay una tasa libre de riesgo de casi 5% que cambia radicalmente todas las inversiones en el país, las que están y las que puedan venir. Cualquiera que esté pensando en una inversión productiva tiene esta alternativa financiera. (…) Si alguien quiere invertir US$ 10 millones en Uruguay, habrá que ver dónde puede obtener una rentabilidad mayor que si consiguiera 5% limpio. Estamos hablando de una rentabilidad neta mensual de aproximadamente US$ 50 mil, un relojito de US$ 50 mil ya a partir del primer mes con esta tasa sin hacer absolutamente nada”, dijo a modo de ejemplo.

“Eso hace que haya que extremar esfuerzos para atraer inversiones que se concreten en este año y mientras estén estas tasas financieras libres de riesgo”, añadió el economista.

En el corto plazo es baja la probabilidad de futuros recortes en las tasas de interés de la Reserva Federal de EEUU, dada la incertidumbre que existe en varios frentes.

1.png

Commodities con panorama “neutro”

Con relación a los precios de los principales productos que Uruguay exporta “el panorama para este año es neutro”, resumió. Munyo señaló que solo la carne y los lácteos tienen “dedito para arriba”.

En el caso de la soja los precios “están complicados” por mayor oferta, y el arroz “está bajando” al igual que la celulosa. El dato positivo es la cotización del petróleo, principal producto importado por Uruguay que tiene tendencia a la baja tras la victoria de Donald Trump.

Inflación, dólar y problemas de competitividad

En el plano doméstico, el economista Munyo destacó que el nombramiento de Guillermo Tolosa como presidente del Banco Central –un técnico de reconocida trayectoria- lo lleva a creer que “no habrá disposición” a “romper” el techo del rango meta de inflación como sí ocurrió en el pasado.

Las expectativas de inflación se separaron de sus mínimos históricos en los últimos meses y, actualmente, dos de las tres medidas consideradas por el BCU -empresarios y mercados financieros (6,1%)- se ubican fuera del rango meta. En tanto, la de los analistas se ubica en 5,95%.

En ese sentido, señaló que si el tipo de cambio terminara 2024 cercano a $ 45, la inflación anual quedaría en 5,8%. “No sé qué va a pasar acá, pero lo único que sí sé es que si sube más que $ 45,3, se va a romper el techo del rango. A priori yo no creo que el nuevo presidente del BCU esté dispuesto a tener que asumir el costo reputacional”, dijo.

Munyo reiteró que “Uruguay tiene un problema serio de competitividad” y que el gobierno “tiene que atraer inversión en un país caro con un dólar que complica”.

¿Cómo sobrevivir a un país caro?

Uruguay tiene que enfrentar cinco pilares de cambio según detalló: mejorar la inserción internacional, readecuar incentivos fiscales vigentes, simplificar burocracia para reducir costos, modernizar la regulación laboral con un nuevo diseño e incentivos, y reducir tarifas de electricidad y gasoil para la producción.

“Aceitar motores estancados”

Por último, Munyo subrayó que Uruguay tiene hoy un ratio de inversión/ PIB “estancado” en la última década de 17%, y que al analizar otros países comparables que crecen más, se necesitaría tener un ratio objetivo de 24%. Para ello el país debería generar US$ 4.500 millones anuales extra de inversión local o extranjera.

2.png

“Cuando escuchen hablar de aumentar la tasa de crecimiento, piensen en lo que hay que atraer de inversión, en este momento del Uruguay, con lo caro que está y con la tasa de interés al libre riesgo de 5%. Y para que haya más inversión tiene que haber crédito y tiene que haber capital humano, que no despegan. Para que haya crecimiento no hay magia. Hay que aceitar estos motores que están estancados en la última década”, afirmó el director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), durante una conferencia organizada por TMF Group.