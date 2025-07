El verano en el que Astesiano fue el cocinero de Shakira en Punta del Este: "Iba al supermercado, compraba el postre y se lo daba como hecho por mi"

"Me quería morir": cómo Astesiano terminó cocinando para Shakira y Antonio de la Rúa

El excustodio presidencial contó que recibió el llamado de una amiga, buscando un cocinero para una casa en Punta del Este, sin dar más detalles. "La amiga que me llama me dice 'vos cocinás bien', y yo no estaba seguro porque cocino bien pero no como para una mansión. Al final voy. Y cuando estoy yendo, el muchacho que me acompañaba a la casa me dice 'que bueno que vas a laburar a la casa de Shakira', me quería morir".