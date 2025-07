Los detalles del mega show que Shakira traerá a Uruguay: 14 vestuarios diferentes, pantalla de 50 metros y las canciones que cantará

Shakira durante Las mujeres ya no lloran tour

La intérprete de Waka Waka se presentará en el marco de su actual gira, Las mujeres ya no lloran, en Montevideo el próximo 3 de diciembre en el Estadio Centenario.

La última presentación de Shakira en el país fue en 2011, en Punta del Este, y no cantaba en Montevideo desde el año 2000. A comienzos de este año la cantante había pasado por la región con esta misma gira, pero sin presentarse en Uruguay.

En el comunicado de prensa donde se confirmó la llegada de Shakira a Uruguay, la productora AM también especificó algunas de las peculiaridades de estos shows de la gira de la colombiana, que aparecen como algunos de los más ambiciosos de su carrera.

Según se adelantó, Shakira viaja con más de 150 personas en su equipo, y además de los técnicos, productores y bailarines —diez, en total— la gira está acompañada por un cocinero y dos fisioterapeutas. El equipo tiene decenas nacionalidades diferentes, en las que se incluyen Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Bélgica, africana, Sudáfrica, Escocia, Colombia, México y Australia

Durante el show, uno de los atractivos visuales es la enorme pantalla que se despliega detrás, con 6.6 millones de píxeles y que mide 49 metros de ancho y 9.6 metros de alto.

El espectáculo termina con Shakira actuando bajo una estatua gigante de una loba a la que bautizó como Isabel.

Durante la presentación, Shakira usa 14 vestuarios diferentes y en cada ciudad donde se presenta cien de sus fans previamente seleccionados hacen una entrada junto a ella.

En total, más de 93 toneladas en equipos de alta tecnología viajan con el tour.

El setlist del show

Durante su gira, la artista no se ha apartado demasiado de una lista de canciones preestablecidas que recorren buena parte de los éxitos que le dieron forma a las distintas etapas de su carrera.

No faltan, por ejemplo, canciones de sus primeros discos en español —Estoy aquí, Las de la intuición, Inevitable, Ojos así, Pies descalzos, Te aviso, te anuncio, La tortura y Suerte—, pero tampoco algunos de sus éxitos globales en inglés, entre ellos Hips Don't Lie, Addicted To You y Waka Waka.

También están esos temas recientes que la llevaron por ritmos más cercanos al género urbano, y donde colaboró con algunos artistas de la región: Chantaje, La bicicleta y, por supuesto, el tema que compuso junto al productor argentino Bizarrap y que da nombre a la gira, Las mujeres ya no lloran (cuyo nombre oficial es BZRP Music Sessions #53).