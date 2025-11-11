El nuevo Nissan Kicks llega a Uruguay con un precio exclusivo de preventa por tiempo limitado: conocé los detalles

Creado para elevar la vara dentro del segmento de las SUV compactas, el nuevo Nissan Kicks desembarca en Uruguay con un diseño renovado, más tecnología y mejoras clave en confort, seguridad y desempeño. La marca —representada localmente por Santa Rosa— inició una preventa exclusiva por tiempo limitado, con precios bonificados desde US$ 33.990 .

Producido en Brasil, el modelo fue desarrollado pensando en distintos estilos de vida y hábitos de conducción, combinando una estética más robusta y moderna con un interior amplio, práctico y conectado.

“Estamos muy contentos de presentar el nuevo Nissan Kicks en Uruguay. Esta SUV combina un diseño que refleja agilidad y robustez con tecnología de última generación, ofreciendo una experiencia de manejo confortable y contribuyendo a una movilidad más avanzada en el país”, sostuvo Andrés Ciccariello , gerente comercial de Nissan Uruguay.

El exterior adopta líneas más expresivas, una firma lumínica LED que realza su frontal y un techo panorámico con apertura y cierre eléctrico que aporta mayor sensación de amplitud y luz natural al habitáculo.

Por dentro, el ambiente es moderno, envolvente y funcional. El maletero de 470 litros suma el sistema Flexible Board, que permite reorganizar el espacio con facilidad gracias a un compartimento oculto bajo el piso y una superficie completamente plana, ideal para viajes o para el uso diario.

La gama local se ofrece en tres versiones —Sense, Advance y Exclusive— adaptadas a diferentes necesidades. En la versión Exclusive, la experiencia tecnológica crece con dos pantallas de 12,3 pulgadas de alta resolución (instrumental digital + multimedia), conectividad inalámbrica mediante Apple CarPlay y Android Auto, y sistema de audio Bose® Personal Plus con 10 parlantes, incluidos los integrados en los reposacabezas para una inmersión completa. Desde la versión Advance se integra cargador inalámbrico para smartphones.

En seguridad, el nuevo Nissan Kicks incorpora 17 asistencias que forman parte del Escudo de Seguridad Nissan, entre ellas alerta inteligente de atención del conductor, asistencia de mantenimiento de carril, control crucero inteligente, monitor de visión periférica 360°, detección de peatones, detección de objetos en movimiento y asistente de frenado de emergencia. Se complementan con seis airbags, anclajes Isofix y cinturones de tres puntas con pretensores y limitador de carga.

En materia de desempeño, equipa un motor 1.0 turboalimentado (999 cm³) que ofrece una respuesta más ágil y eficiente. Su transmisión automática DCT de doble embrague permite cambios más fluidos y dinámicos. Además, incorpora el selector electrónico e-Shifter —operado por botones “D”, “R”, “N” y “P”— que aporta comodidad y libera espacio en la consola central.

El nuevo Nissan Kicks ya se encuentra en preventa hasta el 31 de diciembre, con un precio bonificado desde US$ 33.990 en todos los concesionarios oficiales del país.