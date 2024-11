La historia del anterior exabrupto de Mujica a Cristina Kirchner, "esta vieja es peor que el tuerto": un micrófono abierto y el proceso para confirmarlo

“Esta vieja es peor que el tuerto”, le dijo el presidente José Mujica por lo bajo al entonces intendente de Florida, Carlos Enciso, sin darse cuenta que los micrófonos estaban abiertos . No se imaginaba que esa alusión a la presidenta argentina Cristina Fernández y a su marido fallecido, Néstor Kirchner , la descubriría El Observador y luego sería portada de medios internacionales como El País de Madrid o la Deustche Welle.

Ese 4 de abril de 2013, en la redacción de El Observador la conferencia que se realizaba en Sarandí Grande no se estaba siguiendo. Si bien se transmitía por la web de Presidencia, no se esperaban grandes anuncios. Sin embargo, llegó un mensaje al teléfono del editor de Actualidad, Gonzalo Ferreira. Una fuente le contaba que Mujica había dicho eso y que algunos lo habían escuchado. Y ahí comenzó la búsqueda.

"Ahí vimos que la transmisión estaba subida a la web de Presidencia. Cuando terminó la transmisión en vivo, el video quedó subido y empezó de vuelta", contó Charquero. Todos los periodistas de la sección siguieron atentos el audio y lograron escuchar lo que Mujica había dicho. Grabaron el audio para registrar y guardar la frase. Un acierto periodístico dado que el video, una vez que la noticia saltó por todos lados, fue bajado de la página web presidencial.

Se publicó enseguida. Si bien la dinámica informativa no era la de la total inmediatez de ahora, era demasiado arriesgado esperar hasta el día siguiente con el riesgo de que otro medio también tuviese la información.

Desde que el mensaje llegó al celular de Ferreira y la noticia se publicó en El Observador, no pasaron más de 15 minutos, según contó Charquero. "Son esos procesos de redacción que se dan rapidísimo.", detalló. Hubo gente contactada que no llegó a atender o a responder los mensajes porque, a comienzos de 2013, Whatsapp no era la norma en la comunicación vía mensajes y el SMS y la llamada telefónica todavía eran la primera opción a la hora de contactarse.

Este hecho periodístico, descubierto e informado por El Observador, tuvo repercusiones políticas a nivel de cancillería. El ministerio de Relaciones Exteriores argentino calificó de "denigrantes" las declaraciones de Mujica. También fue parte de los programas de archivo de acá y de la vecina orilla que comparaban este hecho con otro similar: Cuando el entonces presidente Jorge Batlle calificó a los argentinos como "unos ladrones del primero hasta el último", también pensando que no estaba siendo grabado, en ese caso por las cámaras de Bloomberg.

*Este artículo forma parte de la edición especial 30 años de El Observador.