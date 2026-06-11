En la previa al debut de Uruguay en el Mundial 2026, Unicef y la AUF presentaron una campaña sobre salud mental infantil con participación de futbolistas

Unicef Uruguay y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) presentaron el pasado 5 de junio, en la previa al debut de Uruguay en el Mundial 2026, una campaña conjunta destinada a promover la salud mental y el bienestar emocional en la infancia y la adolescencia .

La iniciativa cuenta con la participación del exfutbolista y embajador de buena voluntad de Unicef en Uruguay, Diego Forlán, además de los deportistas Luis Suárez, Diego Godín, Fernando Muslera y Andrés Scotti.

La pieza audiovisual de la campaña utiliza situaciones cotidianas para proponer una reflexión sobre el concepto de la "garra" en la sociedad uruguaya . El mensaje resignifica este término y plantea que el cuidado de la salud mental implica expresar lo que ocurre, compartir las emociones y estar disponibles para escuchar a otros .

El contenido enfatiza la responsabilidad colectiva de las personas adultas, madres, padres y cuidadores en la construcción de entornos seguros y redes de apoyo.

Los futbolistas de la actual selección uruguaya Maximiliano Araújo, Ronald Araújo, José María Giménez, Facundo Pellistri, Mathías Olivera, Manuel Ugarte y Federico Valverde también se sumaron a la difusión de la propuesta.

En su participación, los integrantes del plantel insistieron en la relevancia de pedir ayuda y apoyarse en personas de confianza.

La campaña se desarrolla en el marco del acuerdo de cooperación institucional firmado entre la AUF y unicef en abril de 2024. Mediante dicho convenio, la AUF se transformó en la primera asociación de fútbol de Latinoamérica en respaldar formalmente a la organización internacional para promover los derechos de niños y adolescentes.