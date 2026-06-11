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/ FÚTBOL Y SALUD

En la previa al debut de Uruguay en el Mundial 2026, Unicef y la AUF presentaron una campaña sobre salud mental infantil con participación de futbolistas

Diego Forlán, Luis Suárez, Diego Godín, Fernando Muslera y Andrés Scotti protagonizan la iniciativa que busca eliminar el estigma en torno al bienestar emocional de niños y adolescentes

11 de junio de 2026 16:27 hs
Ronald Araujo es uno de los participantes en la campaña de Unicef y AUF

Ronald Araujo es uno de los participantes en la campaña de Unicef y AUF

Unicef Uruguay y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) presentaron el pasado 5 de junio, en la previa al debut de Uruguay en el Mundial 2026, una campaña conjunta destinada a promover la salud mental y el bienestar emocional en la infancia y la adolescencia.

La iniciativa cuenta con la participación del exfutbolista y embajador de buena voluntad de Unicef en Uruguay, Diego Forlán, además de los deportistas Luis Suárez, Diego Godín, Fernando Muslera y Andrés Scotti.

Embed - ¿Qué es tener garra?

La pieza audiovisual de la campaña utiliza situaciones cotidianas para proponer una reflexión sobre el concepto de la "garra" en la sociedad uruguaya. El mensaje resignifica este término y plantea que el cuidado de la salud mental implica expresar lo que ocurre, compartir las emociones y estar disponibles para escuchar a otros.

El contenido enfatiza la responsabilidad colectiva de las personas adultas, madres, padres y cuidadores en la construcción de entornos seguros y redes de apoyo.

Los futbolistas de la actual selección uruguaya Maximiliano Araújo, Ronald Araújo, José María Giménez, Facundo Pellistri, Mathías Olivera, Manuel Ugarte y Federico Valverde también se sumaron a la difusión de la propuesta.

En su participación, los integrantes del plantel insistieron en la relevancia de pedir ayuda y apoyarse en personas de confianza.

La campaña se desarrolla en el marco del acuerdo de cooperación institucional firmado entre la AUF y unicef en abril de 2024. Mediante dicho convenio, la AUF se transformó en la primera asociación de fútbol de Latinoamérica en respaldar formalmente a la organización internacional para promover los derechos de niños y adolescentes.

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